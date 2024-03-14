啟德體育園地盤內44歲男工嘔白泡暈倒　送院搶救不治

今日（14日）早上約9時，承啟道啟德體育園近南閘一個地盤內，一名40多歲男工人突然嘔白泡，繼而暈倒，同事發現連忙報警求助。救護員到場將他送往廣華醫院搶救，惜終告不治；警方經調查後，證實事件無可疑，交由牛頭角警區雜項調查隊跟進。據了解，男工當時剛回到地盤準備開工，案件列作「有人暈倒」處理。



事主是44歲姓廖本地男子，為啟德體育園地盤工人。據了解，事主今早上班換好衣服後，坐在地盤南區1樓停車場附近休息，休息期間突然倒地，身體抽搐、口吐白沫，地盤安全主任經過見狀立刻報案。據知，事主有食煙飲酒習慣，但沒有特別病歷。



啟德體育園回覆查詢稱，啟德體育園對工地內有工人暈倒，送院搶救後不治深表難過，並向死者家屬致以深切慰問；承建商及其分判商已聯絡死者家屬。

該名不幸離世的工人是體育園項目其中一名分判商員工，今天早上到地盤更衣及準備工作，但離開更衣室後，懷疑身體不適暈倒，工地職員立即召喚救護車將其送院搶救。

資料顯示，啟德體育園是一個大型綜合體育及休閑娛樂新地標，佔地28公頃，是昔日啟德機場舊址重新發展計劃的一部份。園區主要設有一個可容納50,000萬個座位，並配備開合式上蓋的主場館；一個可靈活配置座位的室內體育館，透過伸縮或移動座位，可配合不同的體育運動，以及舉辦多達10,000名觀眾的活動；並設有一個可容納5,000個座位的公眾運動場。除此之外，園區內亦附設大量的戶外空間、零售和美食海灣。

根據上月資料顯示，啟德體育園的建造工程已完成約八成半，整個項目工程亦已進入最後施工階段，預計今年年底前竣工並於2025年啟用。