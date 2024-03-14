91歲婦遭假兒子呃保釋金　17歲仔重施故技被捕　另涉3案共騙$86萬

警方前日（12日）破獲一宗「猜猜我是誰」騙案，91歲老婦接獲來電，對方冒稱是其兒子索取「保釋金」，17歲少年上門收錢後，食髓知味再度收錢，終被埋伏警員拘捕，並揭發他與區內其餘3宗案件有關，涉款共86萬元。



警方檢獲17歲少年犯案時身穿衣物。（左朗星攝）

前日下午2時左右，91歲女事主兩度接獲來電，對方自稱是她的兒子，且訛稱被警方拘捕，需要6萬元「保釋金」，並指會派人上門收錢。老婦不虞有詐，同日下午3時，將現金交予一名上門收錢的男子。

事後，受害人與家人商量後發現被騙，於是報警。隨後老婦再收到電話，對方食髓知味再索6萬元。上水分區特遣隊隨即部署埋伏，於男子上門收錢時，當場將其拘捕。被捕男子17歲，報稱無業，被暫控4項「以欺騙手段取得財產」罪，明日（14日）在粉嶺裁判法院提堂。

大埔警區刑事調查隊第5隊主管督察黃永灝指，大埔警區刑事調查隊第5隊接手，聯同情報組作深入調查，翻查大量閉路電視，比對分析後，發現男子與區內3宗手法相同的案件有關，而角色都是上門收錢。4宗涉案金額共86萬元。受害者均為年長女性，年齡介乎61至91歲。

警方高度關注電話騙案，呼籲長者若收到任何電話，對方自稱為親友，並用不同藉口索取金錢，應保持警覺，應向屋企人核實若藉口是涉及保釋金，亦可以致電警署核實，市民如果懷疑遇到騙案，可以致電防騙熱線18222或999報案。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。