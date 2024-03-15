大欖涌縱火｜傷者為前員工　身懷打火機現身　自己報案兼燒傷

大欖涌水上俱樂部今日（15日）清晨發生火警，一名48歲姓胡男子報案指河邊有船隻起火。人員接報到場，發現有一艘船屋、兩艘快艇及一輛水上電單車起火；而報案的胡男則被發現面部及手燒傷，昏迷被送往屯門醫院治理。



消防到場將火救熄，在場發現助燃劑，相信起火原因有可疑。警方亦發現水上俱樂部兩個閉路電視鏡頭被毁壞，列縱火及刑事毀壞案。警方經調查發現胡男為水上俱樂部前僱員，在他身上檢獲兩個打火機。起火原因仍有待調查，暫時未知胡男是否與火警有關，案件由屯門警區刑事調查隊第9隊跟進，暫未有人被捕。



事發時一艘離岸約10米的快艇首先起火，波及旁邊的浮泡寫字樓，驚動多人報案。對面消防局的消防員得悉火警，即時拉喉灌救，迅速將火救熄。該名姓胡傷者，面部一級燒傷、手部三級燒傷，半昏迷送往屯門醫院搶救。

現場可見，一個浮泡寫字樓、兩艘快艇及一部水上電單車被燒毁。警方調查期間，發現在場有閉路電視鏡頭被人破壞，廣告招牌亦被推倒。

一個浮泡寫字樓、一艘快艇及一部水上電單車被燒毁。（黃學潤攝）

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據了解，大欖涌村原居民均姓胡，傷者亦是原居民。他之前在此俱樂部工作，但已經離職。消息稱，現場閉路電視拍攝到胡在清晨時份出現，但其後閉路電視被破壞並發生火警。