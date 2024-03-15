31歲男離開天水圍住所後蹤杳　跨部門出動無人機搜索仍下落不明

一名31歲姓王男子，據報本周初離開天水圍住所後失蹤，家人報警求助。據了解，其電腦紀錄顯示他最後現身屯門一帶；瀏覽器搜尋紀錄有輕生地點字眼。消防、警方、民安隊及政府飛行服務隊連日搜索無果，搜救行動仍然繼續。案件由新界北總區失蹤人口調查隊跟進。



消息稱，王男與母親同住。周日（10日）晚上，母親仍見他在家中，惟翌日早上事主已離開住所。及至周二（12日），事主仍未回家；前日（13日）清晨，家人決定報警，並透過事主電腦使用「尋找我的裝置」功能檢查其手機位置，相信他曾往洪水橋石埗路及大欖郊野公園一帶。據了解，事主受債務問題困擾。

消防於3月13日下午3時許接報，指一名年約30歲男子，在洪水坑灌溉水塘失蹤。消防、警方、民安隊、政府飛行服務隊連日多次出動尋人，並曾使用無人機協助搜索，惟至今暫無發現，搜救行動仍然繼續。

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