警搗尖沙咀賓館房毒品倉檢$140萬毒品　拘28歲印尼女倉庫管理員

警方昨日（14日）搗破一個以賓館房間作掩飾的毒品存儲倉庫，並於行動中拘捕一名28歲印尼籍女子，為毒品倉管理員。警員檢獲1.1公斤懷疑可卡因、約60克懷疑冰毒及約5克懷疑第一部毒藥，總值140萬元。被捕女子已被暫控一項「販運危險藥物」罪名，案件將於明日（16日）在九龍城裁判法院提堂。



油尖警區特別職務隊人員根據線報及深入調查後，昨日（14日）在尖沙咀海防道一帶展開反毒品拘捕行動，行動中，警員發現一名外籍女子形跡可疑，遂上前截查，其後人員搜查該女子的賓館房間，於房間內搜獲約1.1公斤懷疑可卡因、約60克懷疑冰毒及約5克懷疑第一部毒藥。另外，警員亦搜獲一批懷疑與案有關的電子磅和毒品包裝工具。行動中檢獲的毒品市值約140萬港元。

該名28歲女子，持「行街紙」，已被暫控一項「販運危險藥物」罪名，案件將於明日（16日）在九龍城裁判法院提堂。案件將交由油尖警區特別職務隊第二隊跟進，不排除有更加多人被捕。警方相信犯毒集團，以金錢利誘他人成為毒品存儲倉庫的管理員。警方強調，打擊販毒行為是警務處處長首要行動之一，警方將一直大力打擊相關罪案。

最後，警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬港元及終身監禁，任何人士包括市民或旅客，都切勿以身試法。