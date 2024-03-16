警旺角反黑搗無牌酒吧及毒窟　拘57人檢牛肉刀、$9.5萬毒品等

近日黑幫傷人案頻生。警方為打擊三合會暴力罪行及堵截其收入來源，有組織罪案及三合會調查科人員昨日（15日）進行反罪惡及反三合會行動，突擊搜查多個娛樂場所，共拘捕57人，分別涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在無領取牌照的地方飲酒」、「經營毒窟」、「販運危險藥物」及「藏有攻擊性武器」等罪名。



警方檢獲一把牛肉刀。（警方提供）

警員昨晚搗破一個位於旺角區的懷疑無牌酒吧，以涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」拘捕一名64歲外籍男負責人；另外23名外籍男子、19名外籍女子及一名本地男子，則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕，年齡介乎25至64歲。據了解，所有外籍被捕人均為越南籍，分別持香港身份證及「行街紙」。警方於場所內檢獲約500罐啤酒、雪櫃、電視、音響等相關物品。

另外，警員採取情報主導行動，昨晚突擊搜查新填地街一單位，搗破一個懷疑毒窟，於單位內檢獲約66克懷疑海洛英、30克懷疑可卡因、110粒懷疑藍精靈、一批懷疑吸食毒品工具及一把牛肉刀，檢獲的毒品總值約9.5萬元。單位內一名46歲本地男子涉嫌「經營毒窟」、「販運危險藥物」及「藏有攻擊性武器」被捕；另外9男3女則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕，年齡介乎32至71歲，當中包括一名外籍男子，據悉他為尼日利亞籍，持「行街紙」。

警方有組織罪案及三合會調查科及新界北總區反三合會行動組，將聯同各警區刑事部、機動部隊、衝鋒隊等人員，持續多方位打擊三合會活動。警方重申，打擊黑社會、犯罪集團及有組織罪行是警務處處長首要行動項目之一。警方絕不容忍涉及三合會的非法活動，亦會繼續不遺餘力，以情報主導的方式打擊三合會及堵截其收入來源。