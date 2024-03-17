「童黨」洗掠石門多間夾公仔舖　警拘4男最細13歲　起獲$5000貨品

沙田周四（14日）發生夾公仔舖竊案，4名少男少女於石門京瑞廣場夾公仔舖機直接伸手入機掹走多隻毛公仔，神態自若掠走大批「戰利品」離去。警方表示，沙田警區翌日（15日）接獲報案，指區內一商場多間夾公仔店的貨品遇竊。沙田警區刑事部經深入調查後，一連三日（15日至17日）拘捕3名男童（13至16歲）及一名25歲男子，他們涉嫌「盜竊」，正被扣查。行動中，警方檢獲被捕人犯案時所穿衣物及起回約值5,000元的貨品。案件交由沙田警區刑事調查隊第五隊繼續跟進。



涉事少男少女攬着大公仔在夾公仔舖遊走。（網上影片截圖）

警方指，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。警方重申，盜竊屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，一經定罪，最高可被判監禁10年。市民切勿以身試法。

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案發現場為石門京瑞廣場2樓，有多間夾公仔舖。據兩段閉路電視片段顯示，有3男1女施然在夾公仔舖遊走，其中兩男手攬着兩隻大公仔。眾人覬準一部夾公仔機後，金毛男手指指問：「係咪攞呢隻呀？」隨即放低手上大公仔，直接由機器出口處伸手入內，先後掹走3隻大公仔；眾人滿載而歸後，便急步離開。事後有懷疑台主在社交平台上載片段，帖文指「請片中4人組主動聯絡我」。