有片｜中環德輔道中18歲女捱巴士撞　頭浴血多處骨折倒地一度昏迷

中環畢打街今午（18日）發生車禍。下午4時許，一名女子在德輔道中近畢打街交界被一輛巴士撞到，多名途人報案，有人上前協助施援。消息稱，女事主捱撞後頭部浴血、多處骨折，趴在行人路邊，一度不省人事，幸救援人員趕抵為其即場治理後，已回復清醒，由救護車送往瑪麗醫院。涉事巴士車頭擋風玻璃爆裂，現場地面遺下大量血迹。城巴稱當時巴士依照交通燈號行駛，警方現正調查是否有人衝「紅公仔」肇禍。據了解，當時城巴沿德輔道中西行方向左一線行駛，其間18歲姓黎女事主疑突然衝出馬路被撞到，頭部、胸口及手腳受傷送院。



一名女子在中環德輔道中與畢打街交界遭巴士撞到，救護員及消防員即場為她急救。（小紅書 / 雙月灣日落收藏家陳先生提供片段截圖）

城巴企業傳訊及市務部（城巴）發言人稱，今午4時許，城巴一輛722號線巴士於中環發生交通意外，一名女途人送院治理。初步調查顯示，巴士事發時正依照交通燈號駛過德輔道中及畢打街交界處，期間一名女途人突然步出馬路，發生意外。城巴已即時派員到醫院跟進，並會全力配合警方調查。

一名女子在中環德輔道中近畢打街交界被巴士撞到，涉事巴士車頭擋風玻璃爆裂。

警方今日（18日）開始在全港進行大型執法行動，打擊交通違例，除各種駕駛者相關違例事項外，亦會打擊行人亂過馬路等違例行為，違規過馬路會被票控，一律罰款2,000元。

警方呼籲行人善用「行人四寶」，包括行人過路燈、斑馬線、行人隧道及天橋，並必須遵守交通燈號及規則，切勿在車與車之間橫過馬路或接近大型車輛的盲點。駕駛者亦須加倍留意周遭的交通情況及仔細察看盲點，確保車輛四周安全才開車，時刻保持專注、忍讓和守法。