屯門貓Cafe小童扯貓尾　Foodie列4指控　店方致歉稱遭恐嚇暫停業

屯門一間貓Cafe被美食網紅（foodie）指沒有善待貓貓，該網紅近日在Instagram上載片段，指有兒童顧客在店內拉扯貓咪尾巴及猛毛，惟沒有店員阻止，又對店方列出4項指控，包括店內空間狹窄，顧客多但人手不足、Cafe有盲點區、衛生安排成效存疑等。該網紅其後表示收到自稱店方的前員工提出更多指控，相關帖文在網上瘋傳。網民看過帖文內容及影片後，質疑該間貓Cafe有虐畜之嫌，紛紛在店方的社交網站留言痛斥。

貓Cafe事後就店內貓咪被扯尾一事致歉，承認員工沒能留意盲點；惟未有正面回應其他指控，指網上流傳的指控及留言有誹謗成分，店方保留追究權利，其後稱因受到網絡言論恐嚇，為保障員工及貓貓安全而暫停營業。愛護動物協會回覆《香港01》查詢表示，昨日（19日）已接獲市民報案電話，曾派員到店調查，惟店舖已暫停營業，已將案件交由警方處理。《香港01》已就事件向警方查詢，正等候回覆。



貓Cafe內一名小童坐在地上，從後拉扯一隻貓的尾巴。（受訪者提供片段截圖）

布偶貓遭小童扯尾掹毛 店員未能發現

一名有逾10萬粉絲的美食網紅在IG發帖，稱近日受邀到一間位於屯門的貓Cafe，原定打算宣傳合作，惟發現店內貓咪懷疑未獲妥善照顧，於是決定取消合作及離開。該網紅在帖文上載片段，指目擊一名小童顧客粗暴對待貓咪。影片見到有小童坐在地上，從後反覆擺弄拉扯一隻貓的尾巴，貓咪懷疑受驚「彈一彈」，其後小童更懷疑用力掹貓尾的毛。目擊者見狀不禁驚呼「嘩嘩嘩」。該網紅稱自己拍下事發情況後，帶着片段向店方說明事件。

貓Cafe內一名小童坐在地上，從後拉扯一隻貓的尾巴。（受訪者提供片段截圖）

網紅指店舖擠迫險被踩中貓 促以貓貓安全及感受為最大依歸

網紅另指貓Cafe滿座時，曾一度容納20名客人及12隻貓咪，環境狹窄擠迫且有多個盲點區，有外賣員和顧客出入時險誤踩貓咪；並質疑員工人手與客人比例失衡，即使貓咪被客人有不恰當對待，店方亦未能及時阻止。網紅又提及留意到有其他客人獲安排穿着衛生鞋套，惟自己進門後未獲有關安排，因此即時向員工查詢後，卻被回覆指入座後才能安排，質疑有關衛生措施成效。

該網紅在帖文指出，貓Cafe以客人與貓的互動作招徠，貓隻的安全與感受，應作為最大依歸，惟她認為店方沒有盡最大責任保護貓隻，促店方彷效日本的貓Cafe，將進餐區及與貓咪互動區分隔，並減少店員盲點、減少座位密度，「避免悲劇發生事在人為」。

自稱前員工提多項指控稱店方涉虐貓

涉事網紅其後再在IG Story表示，收到自稱貓Cafe前員工爆料，指控店方沒有為貓隻提供足夠糧；又沒有安排貓咪絕育，任由貓隻交配繁殖，又指店內有貓長期生病，店方只自行配藥餵飼，而且員工清理貓籠時，不時會發現有貓流血。

貓Cafe就貓咪遭扯尾掹毛致歉 稱已改善盲點位置

涉事貓Cafe昨晚在Facebook發帖，回應有貓咪被拉扯尾巴及掹毛一事，指事發後已翻查閉路電視紀錄，當時涉事小童在店舖廳面角落位置擺弄貓尾，「家長已作出勸阻」，同枱兩名拍攝者正面拍下整個過程，直至小朋友停手離開。店方稱事發位置屬盲點位置，店方已作出即時調動，改善盲點情況，並已安排受影響貓貓前往診所作詳細檢查，結果顯示一切正常。該店強調「13隻貓貓是我們的家人」，稱全店職員已開會討論、反省及檢討，加強對貓和客人們的保護措施。

至於有自稱前員工指貓Cafe有其他涉嫌虐貓行為的指控，店方未有正面回應，但另在facebook發帖稱，網上流傳未經證實的指摘及留言「存有誹謗成分」，店方保留追究權利，亦已「主動聯絡警方跟進」，並稱警方到店舖調查後證實沒有任何虐畜行為。店方又稱因「受到網絡言論恐嚇」，為保障員工及貓貓安全，故暫停營業至另行通知。

《香港01》記者今午到涉事店舖，發現店舖已落閘，門外貼上通告稱「本店暫停營業直至另行通知，如有不便敬請體諒」。記者另外致電店方，一名女子接聽電話，指已在Facebook帖文「覆晒」，暫時不會有任何補充，隨即掛線。

愛護動物協會回覆《香港01》查詢表示 ，愛協督察於前天接獲市民就有關事件的報案電話，並於昨日下午前往該店調查，惟店舖已暫停營業，案件已轉介警方作深入調查。《香港01》已向警方查詢事件，正等待回覆。