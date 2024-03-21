警瓦解本地詐騙及洗黑錢集團　拉4人包括主腦　涉41宗騙案$2300萬

一個活躍於本港的詐騙集團租用九龍城區工廠大廈單位，進行詐騙及洗黑錢活動。警方前日（19日）採取行動，拘捕4名男子，包括主腦及骨幹成員，相信涉及41宗騙案，涉款2,300萬元。最大一宗涉款700萬元，性質屬投資騙案。



九龍城警區刑事部總督察羅程瀚指出，近年詐騙案數字持續高企並有上升趨勢，2023年按年上升42%，涉及金額90億元。警方一向致力打擊相關罪行，而今年初發現一個活躍於本地的詐騙及洗黑錢集團，將其營運中心搬到九龍城區一幢工業大廈的單位，於是展開採入調查，鎖定疑人身份，最終於前日（19日）傍晚採取代號「聯璧」行動。

警方採取代號「聯璧行動」瓦解一個詐騙及洗黑錢集團。（黃偉民攝）

九龍城警區反三合會行動組主管湯敬培督察稱，該犯罪集團於3個月前搬到九龍城一幢工廈的單位內，反黑組於前日突擊搜查，拘捕4人，包括主腦、兩名骨幹成員及一名持雙程證的車手。各人年齡介乎28至46 歲，報稱無業，他們涉嫌串謀詐騙及管有違禁武器，目前全部被扣留調查。

行動中檢獲共33萬現金、57張提款卡、40部手提電話、3部電腦、45支名貴烈酒（市值約15萬港元)、大量數簿、一本支票簿及一支伸縮鋼棒。

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湯續稱，調查顯示此犯罪集團營運接近一年，分工明細，主腦會安排成員進行不同類型的詐騙活動，如「低息貸款騙案」、「投資騙案」、「網上情緣騙案」及「求職騙案」等，初步調查涉及41宗詐騙案，騙款約2,300萬元；當中最大一宗涉款700萬元，性質屬投資騙案。

主腦亦會安排成員，以「搵快錢」藉口，從不同渠道收集傀儡戶口，向傀儡戶口持有人支付1,000至1,500元報酬。然後經銀行櫃員機由這些戶口提取現金，或購買名貴物件例如酒類產品套現。

羅程瀚相信已經成功瓦解此有組織的詐騙及洗黑錢集團。他提醒稱，根據《刑事罪行條例》（第200章）第159C條，任何人干犯普通法下的串謀欺詐罪，罪成可被判處監禁14年。 根據《有組織及嚴重罪行條例》(第455章) 第25條，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪，可處罰款$5,000,000及監禁14年。

他呼籲巿民：「唔租」、「唔借」、「唔賣」，市民切勿租借或出售銀行戶口，以防戶口被操控作非法用途。