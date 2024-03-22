美容院用假Ultraformer MPT機　推平價HIFU療程或致紅腫　3人被捕

兩間位於沙田石門及觀塘的美容院，用偽冒的Ultraformer MPT（鋼筋索）提供美容服務，涉嫌違反商品說明條例。海關日前「放蛇」拘捕3名女子，包括兩名公司董事，檢獲兩部假儀器。海關指，暫時未接獲有巿民使用假儀器後受傷的報告，但該些儀器有機會令皮膚紅腫及灼傷，提醒消費者購買相關美容療程時，要確定儀器真偽。消息指，該部偽冒儀器售價1萬元，正貨則約40萬元，而涉案美容療程單次收費1,000元，比正貨提供的平宜好幾倍。



偽冒儀器的外形、價錢和功能，與正貨也有明顯分別。（黃偉民攝）

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組調查主任靳子謙講述案情稱，海關接獲線報，指有美容院涉嫌使用偽冒某品牌的美容儀器，並對顧客訛稱是該品牌的儀器而提供美容服務。海關於上周四（14日）及本周一（18日）採取行動，喬裝顧客到該兩間美容院試購美容療程，職員在療程期間使用偽冒儀器，涉嫌違反商品說明條例。行動中拘捕3名女子（36至40歲），分別是兩間公司的董事及銷售人員，兩處各檢獲一部儀器，被捕人全部被扣查中。

靳子謙指出，偽冒儀器和正貨儀器無論外觀、功能和價錢上都有明顯的差異。冒牌機身側面並無正貨產品的標籤；另外兩部儀器，一部沒有產品標籤，另一部雖然有，但位置與正貨有所不同。機身背面和操作手棒，正貨有製造商的商標，而冒牌則沒有印上。

冒牌機輸出能量與正貨明顯不同 美容效果成疑

正貨使用高強度聚焦超聲波，即坊間所稱的HIFU技術，是非入侵性的醫美療程，不傷及表面皮膚，從而達至美容效果，但冒牌貨輸出能量方式和正貨有明顯不同，美容效果成疑。

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靳子謙指出，由於相關療程涉及高強度能量輸出，如使用不當，有潛在危險，包括紅腫及灼傷等。他提醒消費者要光顧有信譽的商戶，多了解儀器的資料，如發現儀器的外形不同，或收費特別平宜，宜向職員或生產商查詢。

冒牌機與正貨價錢相差幾十倍

據了解，涉事的兩間小型美容院屬獨立經營，營運2至5年不等。偽冒儀器的產地仍在調查中，暫時未收到巿民使用該儀器而受傷的報告。消息指，冒牌機每部售價1萬元，正貨高出幾十倍（約40萬元），而美容療程單次收費1,000元，比正貨提供的服務便宜（正價約3,000元）。

根據《商品說明條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。