葵涌男子街頭持刀叫囂　葉準徒弟尾隨報警：一唔對路就擸架生落去

今日（22日）早上11時35分，葵涌和宜合道一名懷似精神紊亂男子手持一把長約18厘米的菜刀在街頭徘徊，並不斷指罵途人及叫囂。其後警員到場趁機搶去菜刀制服男子，並以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕他。

今次報警的熱心市民原來是葉準的徒弟陳先生。他受訪時指，今早外出買食物途中，見到一名男子疑似「傻傻哋」，手持菜刀叫囂，「（他）講嘢一塌糊塗，有粗口乜都有，國家領導都有講嘅」。陳先生見對方持刀，擔心會傷害途人，於是邊尾隨邊報警。其後男子行到巴士站，剛巧陳先生的理髮店就在樓上，於是他返店準備架生。



陳先生形容男子情緒激動，「好彩無人同佢駁咀，如果有人駁咀挑釁佢，唔好嘅嘢就會出現」。陳先生密切留意男子的一舉一動，坦言：「（佢）一唔對路一發傻，就擸架生落去。」幸好男子沒有傷人，報案後5至10分鐘，警察即到場將男子制服。陳先生自言，自幼學跆拳道，長大後師承葉準學詠春12年，平時有玩健身器械，故對自己的身手有信心，笑言：「我玩功夫，使乜驚佢？佢一拔刀，我兜腳伸埋去。」他寄語市民要多留心身邊事物，「唔好成日耷低頭望電話囉，我鍾意四圍望吓啲人咩情況」。



陳先生師承葉準，已學詠春12年。（黃學潤攝）

陳生師承葉準師父，學習詠春拳十多年，平時會在理髮店內鍛鍊身體。（黃學潤攝）

現場為葵涌和宜合道212號對開巴士站。（黃學潤攝）

警方表示，警方接報到場後截查該名持刀男子，惟他情緒激動並企圖反抗。警員擎槍戒備並以手制服他。經初步調查，該名男子33歲姓李，涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕。其後李男報稱受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，案件暫列作「藏有攻擊性武器」，交由葵青刑事調查隊第三隊跟進。

現場消息指，警員在男子身上檢獲三把刀，包括一把尖刀及兩把𠝹刀。

▼ 陳生提供影片截圖 ▼



男子遭警員壓在地上制服。（受訪者提供影片穿截圖）

當時男子在巴士站徘徊，手拿著刀柄，刀鋒位置有膠袋包裹著。（受訪者陳生提供）