警多部門西貢一連10日反爆竊搜山　派警報器助居民加強防盜

西貢分區警務人員為針對區內爆竊案件的趨勢，於本月12至21日進行一連10天代號「捲聲」之跨部門反爆竊行動，其間西貢分區軍裝巡邏小隊、鄉村巡邏隊、東九龍機動部隊、警民關係組及警犬隊展開聯合行動，巡查區內爆竊案黑點、搜查山上隱蔽位置及可能有非法入境者匿藏的地方，並於西貢主要幹道設置路障，截查可疑車輛。



警方在西貢進行一連10天代號「捲聲」之跨部門反爆竊行動，巡查區內爆竊案黑點、搜查山上隱蔽位置及可能有非法入境者匿藏的地方。

為進一步加強警民合作、提高居民的防罪意識及深化鄰里守望關係網絡，黃大仙警區警民關係組及西貢分區人員，聯同西貢區議會議員邱浩麟和方國珊、西貢區撲滅罪行委員會委員袁土星和馬義實、西貢蠔涌村村長張土勝，以及西貢南圍村村長邱達才，於區內進行多輪防罪宣傳及教育活動，並向村屋住戶派發小型防盜警報器，以進一步協助區內村屋住強化防盜裝置。

他們亦即場邀請居民參加西貢分區推行的 「西貢鄰里守望計劃」。該計劃透過即時通訊程式，發放最新防罪資訊予已登記的區內居民，冀提高居民的警覺性和防罪意識。

警方在西貢進行一連10天代號「捲聲」之跨部門反爆竊行動，並向村屋住戶派發小型防盜警報器，以進一步協助區內村屋住強化防盜裝置。

警方表示，將繼續與社區維持緊密溝通，防止及打擊爆竊案件，同時鼓勵居民及物管保安人員加強住宅保安防盜措施，妥善保管貴重財物，以免讓匪徒有機可乘，並歡迎與警方保持緊密聯繫。西貢區內居民如發現任何可疑人或情況，可致電西貢分區鄉村巡邏隊24小時熱線 6148-0658提供資料；如情況危急，則應立即致電999報警求助。