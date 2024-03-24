旺角女子情緒低落天台飲酒惹企跳疑雲　送院檢查

撰文：馬耀文
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今日（24日）清晨6時54分，據報旺角奶路臣街2號順景大廈，一名女子疑在天台位置企圖自殺。警方及消防接報到場確定女事主無恙，相信她情緒低落，當時正在飲酒解愁，將她送院檢查。

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