元朗站女子報稱推BB車被指阻路　讓路仍遭指罵　被母女箍頸施襲

港鐵元朗站周日（24日）發生襲擊案。事主李小姐向《香港01》透露，事發時與母親推着載有兩歲兒子的嬰兒車步行時，被後方一對母女指責阻路，她們讓路後仍遭到窮追猛打，雙方發生爭執。李女報稱被對方箍頸施襲，她一度嘗試截停母女不果，港鐵職員亦未有協助阻截，令兩人成功登車逃去。



港鐵回覆指，有乘客先後於大堂及月台發生爭執，職員嘗試勸止，並按其中一名女乘客要求報警，事件隨後交由警方處理。警方則接獲報案，女事主報稱被兩女襲擊，其雙手及頸部受傷，被送往博愛醫院治理。涉案兩名女子則逃去。



讀者李小姐表示在元朗站遭一對母女襲擊。（讀者李小姐提供）

事主李小姐表示，周日下午與家人搭輕鐵轉乘西鐵，下車後需步行一段路前往元朗站。由於她與母親推着載有兩歲兒子的嬰兒車，故步速較慢，惹起後方一名灰綠衫短髮女子不滿，「爆粗」指罵她們「阻住哂」，李小姐拉開母親讓路後，對方兩母女仍窮追猛打，雙方因此爭執。

李小姐表示，爭執期間，對方老婦首先出手推撞，其女兒又一度衝去其嬰兒車旁，她擔心兩歲大兒子受傷，立即與其母親擋在車前。雙方一度糾纏，李小姐捉住老婦手部、同時被其女兒箍頸，結果遭兩母女襲擊，直至母親及兩名女友人協助下始逃脫，隨即呼救：「有人打人呀救命！」李小姐聲稱報警時，對方母女才急步離開。

她續稱，當到達元朗站後，先後兩度再發現對方母女蹤影，立即上前攔截，有人企圖再度「郁手」。李小姐不滿港鐵職員兩度沒有幫忙截停，對方解釋指不能截停相關人士。最終兩人成功登車逃之夭夭。她認為打人者理應負上法律責任，促警方盡快將有關人士緝捕。

港鐵回覆《香港01》查詢表示，根據紀錄，周日下午近3時，屯馬綫元朗站職員接獲乘客通知，指該站大堂有乘客爭執，隨即上前了解及嘗試勸止。發生爭執的其中一名女乘客要求報警，車站於是透過車務控制中心報警求助。雙方之後先後上到月台，於月台相遇後再發生爭執，職員繼續嘗試勸止，事件隨後交由警方處理。

警方於下午2時40分，接獲一名姓李女子（37歲）報案，指她與兩名女子從輕鐵615號線經元朗總站下車時，雙方發生碰撞並起爭執，其間對方一名中年女子抓住其頸部，而另一名年老婦人則抓傷其雙臂，導致其雙手前臂腫脹、頸部發紅。兩名女疑人其後往元朗西鐵站方向逃去。

及至下午3時02分，警方再接報，指於元朗站有3名女子爭執，李女報稱遭襲擊，涉案兩名女子登上列車離去。李女被送往博愛醫院治理。案件列作「襲擊致造成身體傷害」， 交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫無人被捕。

警方現正追緝兩名女子，其中一人年約45至50歲，身高1.7米，中等身材，金色短髮，穿綠色T恤、藍色長褲；另一人年約70至75歲，身高1.6米，中等身材，金色短髮，穿著圓點T恤、黑色長褲，攜黃色手推車。