旺角34歲街頭歌手遭警包圍制服　涉無牌演奏及阻差辦公被捕

昨（24日）午4時20分，一名街頭歌手在旺角朗豪坊對開演唱時，被至少10名警員包圍制服。從網上片段及圖片可見，多名市民在場圍觀並拿起手機拍攝。而警方則拉起封鎖線，並要求圍觀市民立即離開，最後該名歌手被雙手反綁帶走。警方表示，被捕姓張男歌手（34歲）在調查期間表現不合作及情緒激動，人員多次勸喻及警告不果後，以涉嫌「沒有許可證而奏玩樂器」及「阻礙警方執行職務」將其拘捕。



34歲男子於旺角演唱時被警員包圍制服。警方回覆指該男子在調查期間表現不合作及情緒激動，警方多次勸喻及警告不果，於是作拘捕。（ facebook／霍朗齊）

獨立音樂人霍朗齊昨晚11時許於facebook上發文，指其朋友Elvis在旺角街頭表演音樂的時候被捕，而警方拉起封鎖線，他十分擔心朋友的情況。其後，霍朗齊表示已經聯絡了旺角警署找到Elvis ，並為他辦理保釋手續。

從網上片段可見，現場至少有10名警員包圍該名男歌手，雙方大聲對話，其後警員制服他並拉起封鎖線。旺角人流眾多，大批市民駐足圍觀並拿起手機拍攝，有警員要求在場人士離開，不要阻礙警方工作。最後該名34歲姓張男歌被反綁雙手帶走。

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警方表示，昨（24日）午約4時20分接獲報案，投訴在旺角亞皆老街8號對出有噪音。警員接報到場，發現一名男子在上址奏玩樂器及進行表演。在調查期間，該名男子表現不合作及情緒激動，人員多次勸喻及警告不果後，以涉嫌「沒有許可證而奏玩樂器」及「阻礙警方執行職務」拘捕一名34歲姓張男子。被捕男子已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。案件由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進。