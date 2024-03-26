警黃大仙打擊非法收數　13人涉刑恐及恐毁被捕　共涉借款$370萬

警方留意到黃大仙區內的非法收數活動有上升趨勢，因此於上周一至周五（18日至22日）一連5日進行代號「破敵」的行動，打擊區內非法收數活動。行動中，警方以涉嫌「刑事恐嚇」以及「刑事毁壞」一共拘捕13名人士，包括12男1女，年齡介乎19至61歲，涉及借貸款項共約370萬元。



行動中，警方檢取寫有受害人名稱的收數字條等用具。（黃煦緻攝）

黃大仙警區署理刑事部總督察吳秉琛指，比較去年同期，黃大仙區內今年首兩個月有關收數的案件有3成升幅。他指，黃大仙警區反三合會行動組於今年第一季分析黃大仙及西貢警區有關非法收數案件，當中包括上門淋紅油、毀壞門鎖及電話恐嚇。

經過深入調查以及情報分析，警方鎖定並拘捕10名電話登記持有人，以及3名派發收數字條人士。他們牽涉15宗「刑事毀壞」及4宗「刑事恐嚇」案件，涉及借貸款項約370萬元，當中最大宗案件中涉及借貸款項為100萬元。所有被捕人士均為香港身份證持有人，沒有黑社會背景，他們分別報稱為運輸工人、侍應及無業等，現獲准保釋候查，於4月下旬向警方報到。

警方發現有受害人因為等錢應急，所以向二三線的財務公司借貸。當受害人遲交還款，財務公司就會派出所謂的「行動組」到受害人及其親友的住址或公司非法收數，包括到目標住宅淋紅油、毀壞門鎖及貼上寫有受害人名稱的收數字條，以及透過電話或社交媒體騷擾及恐嚇受害人或其親友，迫他們清還所有款項。

警方相信，有部分被捕人士原為二三線財務公司借貸人，騙徒要求借貸人在借貸時提供身份證及影印資料，並在被捕人亳不知情下，將影印本帶到電訊公司登記電話號碼，再以該批電話號碼作出收數行為。因此，警方指有部分被捕人是在警方進行拘捕時，才發現其身份證被盜用。另外，警方又指，有被捕人出售電話號碼後可獲數百元至1千元報酬不等。

今次行動中的被捕人士全與同區的非法收數案件有關。經調查後，警方相信有部分被捕人與全港各區的非法收數案件有關。警方會繼續分析及追蹤被捕人之間的潛在關係，以便日後打擊背後操控他們的犯罪集團及有關犯罪團伙。

黃大仙警區刑事情報組督察林建宇表示，行動中警方留意到有不法份子有機會盜用受害人的個人資料，從而登記電話號碼去恐嚇其他欠債人，或者會開設虛擬銀行戶口用作傀儡戶口清洗犯罪得益。林提醒，市民要小心保管個人資料，並要謹慎選擇財務公司，以免被不法份子利用個人資料用作非法用途。

黃大仙警區署理刑事部總督察吳秉琛（左）及黃大仙警區刑事情報組督察林建宇（右）交代案情。（黃煦緻攝）

另外，他又提醒市民應加緊留意住所附近有沒有可疑人士出入，如果發現有可疑人士，應立即報警，交由警方跟進處理。

警方強調，如果市民急需金錢周轉，應該向持牌及信譽良好的財務公司借貸，亦需要注意合約的條款及細則，避免誤墮不良借貸陷阱。同時，市民亦應時刻保持警覺，如果遇到非法放債的財務公司或高利貸時，應立即通知警方。市民亦都不應租、借或者出售自己的銀行戶口供他人用以處理來歴不明的金錢或資產，否則有可能干犯冼黑錢。警方亦提醒市民應審慎理財，切勿向非正規財務公司借貸。警方同時呼籲市民如有意借貸，應向銀行或信譽良好的財務公司申請貸款，亦需要注意合約的條款及細則，避免誤墮不良借貸陷阱。

警方重申，「刑事毀壞」最高刑罰為監禁10年，而「刑事恐嚇」最高刑罰則為監禁5年，年輕人切勿以身試法。