柴灣兩男搬K仔上的士斷正　海關拉人搜屋檢逾30公斤毒品值$1700萬

海關偵破一宗販毒案。關員昨日（25日）在柴灣發現兩名可疑男子，從私家車搬運一批「健身奶粉」到一輛的士，上前截查時揭發「健身奶粉」實為約30公斤懷疑氯胺酮（K仔），隨即拘捕兩人。關員今日將其中一名被捕人押返其大埔住所搜屋，再檢獲約350克懷疑霹靂可卡因、小量氯胺酮及一堆毒品包裝工具，行動中檢獲的毒品市值共約1,700萬元。兩名分別18歲和32歲的被捕人，將被落案起訴販運危險藥物罪。



涉案氯胺酮（K仔）被偽裝成健身奶粉。（左朗星攝）

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任向秉龍表示，關員昨午在柴灣進行緝毒行動，其間見到兩名男子從一輛私家車，搬運一批紙箱到一輛的士上，關員起疑上前截查兩人，打開紙箱後，發現內藏一批乳清食品包裝，即健身奶粉。惟關員發現包裝上有重新焊接痕跡，而包裝內的物品為粒狀，重量亦與包裝標示不符。關員打開其中一包物品後，在包裝內發現用密實袋裝着懷疑為氯胺酮的白色晶體。

海關在行動中檢獲約30公斤懷疑氯胺酮（K仔）。（左朗星攝）

涉案兩名男子隨即被捕。其中一名32歲男子報稱為裝修工人，關員搜查其私家車，再檢獲小量懷疑氯胺酮；另一名被捕18歲男子報稱無業。海關初步調查暫未發現兩人有黑社會背景。經點算後，兩人搬運的10箱貨物內，每箱各有10包偽裝為健身奶粉的毒品，共重約30公斤，市值逾1,650萬元。

海關今午將32歲被捕男子押返其租住的大埔單位搜查，再在屋內檢獲350克霹靂可卡因、小量氯胺酮及一堆包裝工具，市值約50萬元。據了解，該村屋單位位於林村附近，面積約300多呎，保安嚴密，門外設有監控系統。

警方在其中一名被捕人的大埔住所，檢獲約350克霹靂可卡因。（左朗星攝）

向秉龍形容，販毒分子利用正常包裝來包裝毒品派發出市面，意圖蒙騙執法人員，但仍逃不過人員的法眼。他相信是次行動已搗破一個毒品儲存、包裝及分銷中心，堵截一批毒品流入市面。

海關偵破一宗販毒案，檢獲約30公斤氯胺酮（K仔）及約350克霹靂可卡因，海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任向秉龍交代案情。（左朗星攝）

復活節假期臨近，海關指出，不法分子會利用不同方法利誘不同階層的人從事犯罪活動，呼籲市民勿受金錢引誘以身試法；並重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。