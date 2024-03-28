56歲婦借「財仔」投資泰達幣痛失$4,100萬　警拘一男追緝同黨

一名56歲中年婦早前於社交媒體誤墮騙徒圈套，在對方提供的虛假網站開設戶口投資虛擬貨幣，在「獲利」及與騙徒先後多達42次交收虛幣後，即不虞有詐，將加密貨幣錢包連接至假網站，更將錢包密碼交予對方。然而，當事主欲透過網站提錢時，卻被告知須收取高昂手續費，且不能登入網站，最終痛失值約4,100萬元虛擬貨幣，當中1,500萬元更為借貸所得。警方昨午（28日）拘捕一名33歲姓潘涉案男子，另有騙徒在逃。據了解，事主營商，借「財仔」第一次投資泰達幣（USDT）。



警方昨午（28日）拘捕一名33歲涉案男子，另有騙徒仍然在逃。（梁偉權攝）

警方於周二（26日）接獲一名56歲本地女子報案，指早前透過社交媒體認識了一名騙徒，並曾在對方提供的虛假網站開設戶口，欲投資虛擬貨幣；事主亦將虛擬貨幣錢包，連接至該虛假網站，並將錢包密碼交予騙徒。

據了解，騙徒為減低事主防範，曾指示她與另外兩人進行貨幣交收。去年9月3日至今年3月5日期間，事主先後20次與騙徒交收約值$2,800萬元虛擬貨幣，又分別22次將約值1,300萬元虛幣交付另一騙徒。其後事主將總值約4,100萬元的虛擬貨幣，連接至該虛假網站；而網站亦曾經顯示事主獲利。

然而，當事主欲透過網站提取金錢時，卻被告知須收取高昂手續費。事主稱無法繳交，隨即不能登入上述網站，亦無法聯絡合作夥伴，最終報警求助。事件中，事主共損失4,100萬港元，當中1,500萬元由借貸所得。

觀塘警區重案組督察梁曼宜交代案情。（梁偉權攝）

觀塘警區接手調查，並鎖定可疑人身份，最終於昨午（28日）拘捕一名涉案33歲姓潘男子，他報稱無業，正被扣查。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

警方呼籲，加密貨幣並非法定貨幣，為高度投機性虛擬商品，而且缺乏監管，市民購買或投資時要加倍留意風險。此外，加密貨幣投資及交易近日有上升趨勢，有不少匪徒用不同藉口，引誘投資者在網上虛擬平台進行交易，甚至利用代理人進行面對面交易。投資者應該利用信譽良好的交易平台；與新人進行交易時，要提高警覺，事先了解相關公司或網站背景。市民可利用「防騙視伏器」，輸入可以平台帳戶名稱或號碼，留意所選的金融公司是否在可疑名單上，衡量評估風險。