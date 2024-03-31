復活節假期警西九龍打擊交通罪行　七男被捕

警方表示，西九龍總區交通部執行及管制組在復活節假期期間（本月29日至30日)在區內進行執法行動，設置多個路障，打擊「非法賽車」、「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「超速駕駛」及「非法改裝」等罪行，警員在區內例如大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍快速公路及西九龍走廊等的快速公路巡邏，重點打擊非法賽車及超速活動，拘捕7名男子。



圖為涉案車輛。（警方提供）

涉案7人分別是6名本地男子及1名外籍男子，年齡介乎22至44歲，其中1名涉案男子涉嫌「危險駕駛」和「無牌駕駛」，1人涉嫌「容許他人無牌駕駛」，另外1名涉案男子涉嫌「停牌期間駕駛」，3人涉嫌「酒後駕駛」，其餘1人為被通緝人士。據了解，被通緝男子涉及欠交罰款，涉案外籍男子來自印度。

圖為涉案車輛。（警方提供）

警員總共發現共11輛私家車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，違反《道路交通(車輛構造及保養)規例》，有關車輛已被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗，另外，警員亦向4輛車發出欠妥車輛報告，警員亦在西九龍區內多個地點設置數碼雷達偵測，共偵察到245輛車輛涉及超速行駛，警方稍後將會向有關司機發出傳票。

西九龍總區交通部將繼續加強執法打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動，確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。