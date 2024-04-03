清明節｜海關放蛇揭7燒臘店呃秤　祭品燒肉較宣稱輕20%賣貴$37

明日（4日）就是清明節，不少市民往往會購買香燭、燒臘等祭品拜祭先人，惟有燒臘店竟連先人都呃，出售重量不足的燒味祭品。海關根據《度量衡條例》，於過去兩周展開大型巡查行動，針對燒臘「呃秤」供應重量不足的清明節祭品，喬裝顧客放蛇購買燒肉、叉燒等，揭發全港有7間燒臘店有「呃秤」行為，其中最為嚴重的為黃大仙一間燒臘店，所售燒肉實際重量較店方宣傳輕4両，差距達20% ，價錢相差37.69元。海關強調，法例對貨物實際重量與宣稱不符是「零容忍」，只要重量不準確即屬犯法。



黃大仙一間燒臘店，關員購買的燒肉實際重量較店方宣稱少4両，差距20% ，價錢相差37.69元。（黃偉民攝）

海關消費者保障科度量衡課總貿易管制主任吳志明指，關員於3月18至28日喬裝買家到燒臘店放蛇，分別於長沙灣、紅磡、觀塘、北角、筲箕灣、荃灣、黃大仙等共67間燒臘店，購買燒腩仔、燒肉、叉燒等食品。完成交易後，關員隨即表明身份，並用電子磅檢查購買食物的重量。行動期間，海關發現發現有7間店舖售出的燒臘食品，實際重量比店方宣稱重量輕。吳志明稱，相關商户都是以口頭形式「收多咗錢」；他們所用的秤量工具，經檢查後並沒問題。

經政府化驗所覆核，涉案燒臘店售出貨品比實際重量輕7.5%至20%不等，重量相差0.56両至4.37両，相差金額由3.43元至37.69元。其中重量相差最為嚴重的為黃大仙一間燒臘店，海關人員購買燒肉，經量重後，發現實際重量少足足4両，差距20% ，價錢相差37.69元。

海關派員喬裝買家，到燒臘店放蛇購買燒臘，結果發現7間店舖售出貨品實際重量較宣稱重量輕，相差重量0.56両至4.37両不等，相差金額介乎3.43元至37.69元。（黃偉民攝）

海關指，7間違規店舖均屬個體小店，並不是連鎖店舖，它們大多採用彈弓磅或電子磅量重，海關事前沒有接獲相關舉報，只是在巡查期間發現店舖有「呃秤」問題。案件仍在調查中，海關將繼續嚴厲打擊「呃秤」的不法行為，以保障消費者權益，維護公平營商環境。

海關消費者保障科度量衡課總貿易管制主任吳志明交代案情。（黃偉民攝）

海關提醒商户，要遵守《度量衡條例》，按重量供應貨物，條列適用於預先包裝貨物的商業交易，需按淨重量交易，並於容器外清楚標籤貨物的淨重量。商戶亦應使用正確的秤量工具，必須讓顧客清楚正確見到工具顯示重量，如商戶被發現在銷售過程中，有「呃秤」行為，一經定罪最高可被罰款1萬元；若商戶使用或管有不準確的秤量工具，最高可被罰款2.5萬元；如商戶未有讓買家清楚看到稱量工具的重量，可被罰款5,000元。

海關建議市民，光顧信譽良好店舖，交易時留意商販是否按淨重量交易，並留意商舖能否在視線無阻下，清楚顯示度量衡器具顯示的重量，亦可利用公磅查核重量。市民如有懷疑，可致電海關24小時舉報熱線2545 6182，或電郵至customsenquiry@customs.gov.hk，舉報懷疑「呃秤」行為。