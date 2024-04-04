海關搗邊境貨倉檢$3100萬私煙　揭包裝成商品或舊衫包裹空運海外

海關昨日（3日）在鄰近邊境的打鼓嶺及坪輋，搗破兩個私煙倉庫，發現有人利用運動用品等商品空盒魚目混珠，抑或用錫紙和舊衣物包裹，打算逃避關員追查，以轉售海外謀利，小部份留在本港，供應給新界東北一帶，海關最終檢獲690萬支未完稅香煙，市值約3100萬元（應貨稅值約2280萬元），拘捕一名男子。



海關展示證物。（陳永武攝）

海關稅收罪案調查科署理高級調查主任郭威交代案情指，關員昨午（3日）根據風險評估和綜合平日調查結果，在葵涌一個貨運中心截停搜查一輛貨車，在車上搜出約90萬支懷疑未完稅香煙，一名報稱任職貨車司機的27歲中國籍男子被捕。

關員其後將他押到兩個分別位於打鼓嶺蓮麻坑路附近，以及坪輋五洲路附近的鐵皮倉作調查，在倉內分別檢獲大批未完稅香煙，當中位於蓮麻坑路附近的鐵皮倉佔地約2,000多呎，關員在倉內搜出約200萬支未完稅香煙，市值約900萬元，應貨稅值約660萬元；至於位於坪輋五洲路附近的鐵皮倉庫，佔地約2,500多呎，關員在倉內找到約400萬支未完稅香煙，市值約1,800萬元，應貨稅值約1,320萬元。

一名男子被捕。（陳永武攝）

關員經初步調查後，相信被捕男子負責管理和經營兩個涉案倉庫，案發時他駕駛貨車前往葵涌一個貨運中心，疑打算將私煙寄往外地，關員同時在蓮麻坑路附近的鐵皮倉，搜獲大批包裝物料和兩部包裝機器，相信有人在倉內利用運動用品的空盒魚目混珠，抑或用錫紙和舊衣物包裹私煙，大部份會經空運轉售海外謀利，小部份留在本港。

至於位於坪輋五洲路的涉案鐵皮倉位置同樣偏僻，採用多層閘門設計，相信不法分子希望藉複雜格局，逃避關員偵查，倉內私煙相信主要供應給新界東北一帶地區。

海關相信，倉庫營運3至4個月，在行動中拘捕一名活躍在新界東北一帶私煙集團骨幹成員，同時搗破旗下兩個具規模的私煙儲存及包裝倉庫。 海關會繼續調查案中私煙來源和去向，不排除有更多人被捕，並會繼續全方位打擊私煙活動。

私煙包裝寫有香煙牌子DiBoro和Manchester。（陳永武攝）

現場所見，運動用品空盒有健身橡筋帶，其他商品空盒則有電動牙刷等，私煙包裝寫有香煙牌子DiBoro和Manchester。