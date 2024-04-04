有片｜中港七人車中山撞男童　頭重創浴血倒地　女子哭崩蹬腳尖叫

內地中山發生嚴重車禍。今日（4月4日）網上流傳多段影片，可見一輛掛上「中港牌」的七人車疑撞倒一名男童，男童頭部重創，全身披血倒臥車旁，毫無反應，生死未卜。片段可見，車尾遺有一輛被撞至變形的單車，車旁則有兩名男女情緒激動，其中男方雙手抱頭席地而坐、女子更不斷蹬腳及敲打車身，歇斯底里嚎哭尖叫。



一輛中港牌七人車在中山疑撞倒一名男童，男童頭部重創，倒臥車旁，毫無反應。（港車北上分享群 facebook）

據了解，事發於今日下午，地點為中山三鄉鎮繽紛匯商業廣場附近。一輛掛上「中港牌」疑在彎位撞倒一名男童。片段可見，一輛單車被撞至扭曲變形，男童倒臥在私家車右後車輪旁，流出大量鮮血。另一片段可見，男童頭部重創，血流披面，由3名救援人員抬上擔架床時，毫無知覺。

車禍惹來大批市民圍觀，涉事七人車車門全開，一名女子上前查看男童情況。另外兩名男女則在車旁表現激動，男方雙手抱頭席地而坐，女方則不斷敲打車身尖叫，時而蹬腳、時而抱頭跪低，歇斯底里痛哭。有駐足圍觀的市民安慰道：「你不要哭泣啦。」

一輛中港牌七人車在中山疑撞倒一名男童，男童頭部重創，倒臥車旁，毫無反應。（香港突發事故報料區 facebook）

事件引起網民熱議，網民均「希望小朋友吉人天相」、「希望人無事」；亦有網民提醒北上駕駛應乒外小心。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄早前接受《香港01》訪問時稱，由於地點為內地，故必須向在國內有註冊的保險公司購買機動車交通事故責任強制保險（俗稱：交強險），當中人命傷亡一項是必須購買，最少保額20萬人民幣。

此外，亦有涉及財物損毀、第三者責任保險及商業險等，但此等並非強制性購買；如全部購買，一年保費約5,000人民幣左右，一切視乎購買項目及額度而定。羅少雄提醒，如在內地遇上車禍，應保持冷靜，立即通報內地公安，並致電保險公司。