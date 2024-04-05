港車北上車禍·有片｜「掃把佬」10.5代撞壆翻側　一男坐路邊待救

有港車北上發生交通意外。昨日（4日）深夜內地多個社交平台流傳多段影片，顯示昨晚11時許，有一輛掛着香港車牌的藍色「掃把佬（Subaru）」10.5代翻側，車頭嚴重損毀，碎片散落一地，一名身穿紅色衫的男子頭、手流血坐在路旁，多人在場了解情況，其後有救護人員到場。

據知，事發現場為廣東番禺南村萬博商務區地下環路隧道，有內地網民拍片表示，涉事車輛疑失控撞壆自炒翻側，地下遺有煞車痕。而涉事車輛失事前疑曾參加車友聚會，並拍照留念。



一輛掛着香港車牌的藍色「掃把佬（Subaru）」10.5代翻側，車頭嚴重損毀，碎片散落一地。

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國際專業保險諮詢協會會長羅少雄早前接受《香港01》訪問有關港人在內地遇車禍的查詢時指，由於地點為內地，故必須向在國內有註冊的保險公司購買機動車交通事故責任強制保險（俗稱：交強險），當中人命傷亡一項是必須購買，最少保額20萬人民幣。

此外，亦有涉及財物損毀、第三者責任保險及商業險等，但此等並非強制性購買；如全部購買，一年保費約5,000人民幣左右，一切視乎購買項目及額度而定。羅少雄提醒，如在內地遇上車禍，應保持冷靜，立即通報內地公安，並致電保險公司。

港人北上緊急求助電話：

香港入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線：1868

內地報警電話：110

醫療救護電話：120（救護車出診需要支付相應費用，包括車費及搶救治療費）

交通事故報警電話：122

全國高速公路報警救援電話：12122