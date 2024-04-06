車Cam直擊｜長沙灣小童馬路踩單車　切線貼近巴士　網民:害人害己

中山三鄉鎮日前有一名男童疑在馬路踩單車，遭一輛掛「中港牌」的七人車撞斃，事件引起廣泛關注，而本港社交平台亦流傳一段41秒的車Cam片段，拍攝到一名小童在長沙灣馬路踩單車，相當危險。



片段顯示本周二（2日）上午10時42分，長沙灣深旺道往南昌方向、碧海藍天對開，有一名小童在馬路踩單車。其間有城巴上落客後離站駛出，由左線切至中線，男童此時亦由快線切入中線，兩車距離相當接近，男童亦曾加速，險象環生。城巴隨後減速及停下讓路，男童順利切入中線，在城巴旁邊駛走，繼續前行，最終右轉深旺道及興華街西交界的安全島，影片就此完結。41秒內，男童在馬路踩了約150至170米，其間曾左右探頭張望交通情況，但卻沒有戴頭盔及護具。



片段引起網民熱烈討論，大部份人均批評小童父母不負責任，並指父母涉嫌疏忽照顧兒童，直言：「（小童）目測應該得六，七歲， 呢啲真係要拉佢老豆，老母坐監」、「害人害已」、「癡Ｘ線，畀個細路仔咁玩」、「唔想養就咪撚生」。



城巴上落客後離站駛出，由左線切至中線，男童此時亦想由快線切入中線，兩車距離一度相當接近。

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運輸署《道路使用者守則》指，單車被視為車輛，在道路上騎單車者有同樣責任遵守適用於駕駛人的規例和規則。而兒童在道路上騎單車，須先徵得父母或監護人同意。未滿 11歲的兒童，更必須在成年人陪同下，才可在道路上騎單車。