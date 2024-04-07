天眼直擊｜雌雄賊太子涉偷逾$3000榴槤等鮮果　得手後登的士逃去

太子一間生果舖遇竊，逾3000元榴槤、哈密瓜等被整箱偷去。店主嘆息被偷去的泰國TP1金枕頭非常熱賣，於是再入貨，不料成為賊人目標，兩箱均被偷去。閉路電視一男一女賊人拆開包裹生果箱的包裝，搬走多箱生果，然後與同黨乘坐的士逃去，現正被警方追緝。



店主唐女士表示，生果舖總共被人偷去兩箱價值約2900元的泰國TP1金枕頭、一箱價值約300元的火龍果、一箱價值約235元的哈密瓜，至於其他損失仍然在點算中。（鄭嘉惠攝）

今日（9日）上午9時許，警方接報太子太子道西94號地下一生果舖懷疑被人盜去榴槤等水果，警方到場調查，並向職員問話。店主唐女士表示，生果舖總共被人偷去兩箱價值約2900元的泰國TP1金枕頭、一箱價值約300元的火龍果、一箱價值約235元的哈密瓜，至於其他損失仍然在點算中。她惋惜指，泰國TP1金枕頭非常熱賣，於是再入貨，「我入兩件（箱），兩件（箱）都畀佢攞走！」，共約11隻榴槤被偷走。她又指，店舖為家族生意，開業至今10個月，貨物一直以來都是放在店舖門口，惟今早貨物卻被人偷去，於是著保安幫忙報警。之前在大角咀開檔時，亦經常被人偷生果，不過損失金額沒有這次大。

從閉路電視片段可見，早上6時許，一名戴口罩、身穿藍紅色長袖上衣、黑色長褲的男子，雙手不斷擺弄放置在店舖門口前的水果箱，似乎是在「揀生果」，其間數名途人經過卻不以為意，其後該男子拿走一箱水果。一名戴口罩、蓄馬尾、白衣短褲踢拖的女子走近看了幾眼，未有阻止男子的行為。該男子隨後折返，再次抬走一個白色籃，緊接著拿走一個黃色箱，男子在畫面消失數十秒後，又徑直從行人路走過，隨後折返拿走一個橙色箱，整個犯案過程約3分鐘。

目擊犯案過程的吳姓露宿者表示，早上6時25分，看見一名白衣短褲的女子，拿著兩個箱子，當時看見有人「叫一個男人攞多一箱」，剛好有一輛的士經過，於是二人將箱子搬上的士，並認為的士司機接應賊人。他曾問賊人：「啲貨系咪你哋？」但被對方以螺絲批指嚇。據現場消息指，賊人為一男一女，的士司機應該是落客後，剛好接走賊人。警方目前正追緝犯人，案件列作「盜竊」處理。