將軍澳速遞員送狗上門棄走廊　住戶不滿：放低狗影相畀我就走

失驚無神收到速遞員送狗上門，任何人應該都會不知所措。此事正正發生在將軍澳一位街坊身上，事主昨日（6日）於社交平台facebook群組發文，指一名速遞員突然送一頭貴婦狗上門，由於她當刻不清楚寄件人身份及狗隻來歷，遂拒絕接收，詎料「佢放低隻狗影相俾我就走咗」。《香港01》聯絡發帖事主吳女士了解，她指對速遞員的處理手法感不滿，直言：「無簽收，影完相畀我哋，就走咗」。吳表示會向該公司作出投訴，暫未打算報警或向愛協求助；並向網民報平安，指狗隻目前安全，已交由朋友照顧。《香港01》亦正就事件向涉事速遞公司查詢。



事主於網上發文尋求意見。（互聯網）

家住將軍澳的事主昨日發帖文指，一間大型速遞公司的速遞員「將隻狗放係我門口，話有人速遞俾我，我拒收，但佢放低隻狗影相俾我就走咗。」事主一頭霧水，只好致電客服中心了解，客服指會通知寄件人聯繫，但事主一直未收到有人聯絡。她大感徬徨，只好上網到社交平台Facebook將軍澳群組發文問意見﹕「我可以點做」。

事件引起網民關注，批評速遞員的處理方法有問題，「生物當死物送」、「點知隻狗有冇病，竟然叫人接隻狗入屋。」亦有人質疑是棄養，「新式棄養手法？」、「咁都得？啲人可以亂嚟亂送嘢？」；有人相信寄件人與事主應互相認識，「狗狗無辜，請先安頓左佢先，之後再搵番你個寄件人，我估你哋應該識吧」；更多網民擔心狗隻目前的安全。

事主發文指一間大型速遞公司的速遞員「將隻狗放係我門口，話有人速遞俾我，我拒收，但佢放低隻狗影相俾我就走咗。」（互聯網）

《香港01》今日下午透過短訊與發帖事主吳女士取得聯絡，她指已將狗隻交由朋友照顧，目前安全，「隻狗仔啱啱搵到人收留」。她指出，昨日收到速遞員通知時，完全不知情，「完全唔知情況下，就送過嚟同放咗係走廊，無簽收，影完相俾我哋，就走咗」，她大為困擾，花了一整晚時間向客服查詢及到處了解，確認了速遞員的身份，後來懷疑事件涉及婆媳糾紛，有人因而將狗隻送走，惟吳女士稱「唔方便聯絡佢（寄件人）」，故她亦不太清楚事件詳情。惟最為令她不滿的，是速遞員的處理手法，她表明會向該公司作出投訴。