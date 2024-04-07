西環%Arabica外內地女頭部被燈柱零件擊傷　路政署澄清燈柱無爆炸

西區堅尼地城發生罕見意外。7日（周日）晚上7時許，爹核士街近堅尼地城海旁，一間名為「%Arabica」的咖啡店對開，據報一支燈柱突然起火冒煙，並傳出爆炸聲，一名姓歐陽（18歲）內地女途人閃避不及，被燈柱零件擊中，頭部受傷，清醒由救護車送往瑪麗醫院治理。就現場所見，涉事燈柱下半部的電線保護蓋飛脫，消防拖喉戒備。警方表示，現正調查意外成因，並會與相關部門跟進事件。案件列作「政府財物損毀」及「有人意外受傷」處理 。



路政署回覆《香港01》表示，接獲報告後，路政署路燈維修保養承辦商，即時派員到場檢查，根據現場燈柱內部狀況，確認有關路燈（編號39937）並無發生過爆炸。事件可能涉及燈柱接線線座面蓋，懷疑因不明氣體導致彈出，繼而令燈柱棟門鬆脫，但接線座及供電電源線和各零件並無受損，路燈仍能正常運作。路政署續指，署方已按現場消防人員指示，暫停與涉事路燈同一線路之整組路燈的運作，以配合相關部門的調查。



涉事燈柱位於網紅咖啡店「%Arabica」對開；工程人員在場檢查。（林振華攝）

涉事燈柱位於網紅咖啡店「%Arabica」對開，該店於全球各地多處均有分店，而香港堅尼地城分店因位處西環海傍「天空之鏡」旁邊，成為「小紅書」網民熱捧的打卡點，不少內地遊客慕名而來。