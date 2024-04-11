港鐵上水站13歲女童墮軌亡　粉嶺來往羅湖及落馬洲一度暫停服務

港鐵於11日晚上11時05分表示，有人進入東鐵綫上水站路軌範圍，東鐵綫服務受阻。港鐵稱，車務控制中心接獲職員報告懷疑有人墮軌。東鐵綫粉嶺來往羅湖站／落馬州站一度暫停服務，並安排免費接駁巴士。至12日凌晨時份，港鐵更新指，在上水站懷疑有人墮軌的事故已妥善處理，東鐵綫列車服務逐步回復正常。

警方指，於11日晚上11時03分，接獲上水站職員報案指有人墮軌。

據了解，事發時有一名女子懷疑在上水站二號月台墮軌，救援人員接報到場拯救，及至12日凌晨零時左右，救援人員將女事主救出，惟於現場證實不治。消息稱，女事主年僅13歲。就現場所見，月台正進行裝設幕門工程，但部份位置仍未安裝。女事主疑在未安裝的位置墮軌。事主家屬已到達現場進行認屍手續，情緒激動。



求助網站和熱線：

【即學2分鐘靜觀呼吸放鬆法】踢走沮喪、憤怒、焦慮

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288