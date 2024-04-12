警方反詐大行動拘逾千人騙款$22億　內地人被招攬來港開戶洗黑錢

警方一連3周展開代號「謀攻」的執法行動，以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財物」、「洗黑錢」罪行拘捕了1121人，年齡介乎14至89歲，共牽涉952宗網上騙案，總金額達22億元。



當中，香港警方與內地公安攜手合作，跨境執法搗破3個詐騙集團。集團在內地招募傀儡來港，開設銀行戶口收取騙款，再提取現金，再轉換成虛擬貨幣清洗黑錢；亦有集團經營詐騙中心，一方面在網上招聘刷單推廣員廣告，另一方面則自製假冒網購平台，氹刷單員買貨賺佣金；亦有集團冒充餐廳或零售店的公司高層，訛稱為老闆或管理人員，向員工表示公司急需資金流動，要求匯款。



商業罪案調查科署理警司柯詠恩（左）、警方財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有（中）及網絡安全及科技罪案調查科總督察鄧國軒（右）交代案情。（梁偉權攝）

去年，警方接獲39,824宗詐騙案，損失金額高達91.8億元，當中以網絡罪行佔大多數，有27,314宗，佔全部騙案7成，損失53.4億元。而購物騙案有8,950宗、網上投資騙案有5,105宗、釣魚騙案有4,322宗、求職騙案則有3,518宗 。

警方刑事部聯同六大總區一連三星期（3月25日至4月11日）展開代號「謀攻」的執法行動。警方拘捕1,121人，當中768男，353女，年齡介乎14至89歲，罪名包括「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財物」、「洗黑錢」罪行，涉案952宗，當中以購物、投資、求職騙案佔大多數，涉款22億元。

集團在內地招募傀儡來港，開設銀行戶口收取騙款，再提取現金，再轉換成虛擬貨幣清洗黑錢。（梁偉權攝）

包住宿招攬內地人來港開戶口 收取騙案竊款再轉換成虛擬貨幣

其中，財富情報及調查科多個月內與國家反詐中心進行情報交流，鎖定跨境洗黑錢犯罪集團。集團於內地以金錢利益招募傀儡，分批帶他們經不同口岸抵港，並提供留港期間賓館住宿。再安排傀儡到香港開設戶口收取騙款，再到銀行分行提取現金，金額由幾萬至幾十萬不等，當現金累積到一定金額，集團會指示傀儡購買虛擬貨幣清洗黑錢。

財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有表示，調查發現，集團最少使用45個傀儡戶口，清洗港幣2.39億元，當中部分款項來自於上年10月至今年2月期間發生的騙案贓款，其中涉及電話騙案及投資騙案，牽涉總值港幣2,500萬元騙款。 今年3月26日，警方以「串謀詐騙」罪名，拘捕8名內地男子及一名本地女子（年齡介乎29至48歲），當中包括3名集團主腦以及5名集團骨幹成員，他們報稱從事導遊、售貨員或無業等。

有集團經營詐騙中心，一方面在網上招聘刷單推廣員廣告，另一方面則自製假冒網購平台，氹刷單員買貨賺佣金。（梁偉權攝）

集團網上招聘刷單員製假網站 首次落單供「甜頭」 賺佣金

行動中，網絡安全及科技罪案亦聯同內地公安單位，成功瓦解一個跨境及有組織性的網絡求職詐騙集團。詐騙集團於內地經營分別兩個詐騙中心，在通訊軟件、社交媒體上發出大量虛假招聘刷單推廣員廣告。另一方面，其他成員則自製多個假冒網購平台。

科技罪案調查科總督察鄧國軒指，集團會誘騙受害人到假網站註冊以及買貨，以刷高銷量假象。騙徒聲稱將貨款存入指定的香港銀行戶口，就可賺額外佣金。在首幾次的「刷單任務」中，受害人一般會以小量金錢，嘗試購買貨物 ，騙徒亦會提供「甜頭」連本帶利予受害人，令到受害人成功賺錢。

其後，騙徒會再誘使受害人存入更多錢，買更多貨品，以獲得更多回報。最終，受害人往往被拒絕到指定户口取回款項，與騙徒失聯之時，始發覺自己泥足深陷。而集團在收款後，會迅速匯走騙款及清冼犯罪得益。

跨境執法拘22人 搗兩個內地詐騙中心

兩地執法部門一連兩日（4月2日至3日）展開聯合拘捕行動。內地公安先搗破兩個詐騙中心，成功拘捕11名內地骨幹成員，而香港警方則以「以欺騙手段取得財產」，及「洗黑錢」罪名，拘捕10名香港傀儡戶口持有人。 被捕人涉嫌於去年3月至今年4月期間，至少干犯全港64宗求職騙案，合共騙取超過1,000萬港元，款項由1,300元至174萬元不等。

拘捕行動後，兩地執法部門取得一批香港受害人的電話，網罪科成功聯絡上27名已受騙或潛在詐騙風險的受害人，作出預警勸阻。當中有4名受害者，已被騙取超過8萬元，警方介入後，成功避免受害人招致更多損失。當中部分人士雖未開始付騙款，但直至收到警方通知，始知自己險墮騙局。

有集團冒充餐廳或零售店的公司高層，訛稱為老闆或管理人員，向員工表示公司急需資金流動，要求匯款。（梁偉權攝）

集團冒充中小企老闆 呃員工公司需資金周轉

另外，商業罪案調查科早前發現，不法分子利用「猜猜我是誰」的電話騙案手法，針對中小企進行詐騙。首先騙徒冒充目標餐廳或零售店的公司高層，包括老闆或管理人員，並致電員工取得聯繫，訛稱自己或公司急需資金流動，要求員工將款項匯入指定的本地銀行戶口。一旦受害公司將款項匯入，騙徒便會失聯。受害人及後與真正的公司老闆或管理層聯絡，始知被騙。

警方於去年6月至今年1月期間，共接獲了79宗同類型案件。受害人的損失金額由港幣2,000元至8萬元不等，合共約200萬港元。警方調查發現，犯罪集團以少量金錢作為報酬，招募在香港工作的外籍家庭傭工，成為傀儡戶口持有人。集團會指使外傭提供包括銀行卡和密碼予集團成員使用。當騙款存入指定傀儡戶口，集團便會迅速以現金提走。

警方鎖定集團成員身份，於今年4月2日至11日期間，突擊搜查港9個單位，成功拘捕22人，包括6男16女（年齡介乎19至59歲）。當中有1名本地男子為集團主腦，2名本地男子為骨幹成員，13名印尼籍女子、3名本地女子以及3名本地男子為傀儡戶口持有人。被捕人報稱從事司機、家庭傭工、家庭主婦，以及無業。警方檢獲多部電話、電話卡、銀行卡及銀行文件，警方相信行動已成功瓦解一個活躍於本地的詐騙犯罪集團。

警方一連3周展開代號「謀攻」的執法行動，以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財物」、「洗黑錢」罪行拘捕了1121人，年齡介乎14至89歲，共牽涉952宗網上騙案，款項22億元。 （梁偉權攝）

2023年，警方共拘捕 9,239人，涉及各類騙案及相關洗黑錢罪行。較2022年上升超過7成半，當中有7 成，6,485 人為傀儡戶口持有人。 有見及此，警方去年底已徵詢律政司意見後，根據《有組織及嚴重罪行條例》第 27 條向法庭申請加刑。本年初，一宗區域法院審理的「洗黑錢」案件中，一名為傀儡戶口持有人的被告，刑期由24個月監禁加刑至28個月監禁，增幅達到16%。

警方提醒香港市民，特別是外傭，不要將銀行戶口賣給犯罪集團。另一方面，警方亦會向外傭相關機構及組織，加強宣傳工作。

警方表示，市民如有任何懷疑，亦可致電警方「防騙易」熱線18222 查詢。而警方現時有多個防騙網站及程式，包括「守網者網頁」、「防騙視伏器」及「防騙視伏」同「防騙視伏APP」，市民可在上述網站瀏覽防騙資訊。

另外，警方與金管局銀行業界，推出「轉數快」可疑警號識別系統， 「防騙視伏器」資料庫已同「轉數快」平台連接，市民使用「轉數快」時，若收款者資料與詐騙舉報有關，會收到「高危有伏」標記警示。工能於去年11月底推出，運作4個月，警方已發出50萬5千項警示， 涉及轉帳牽涉6億元。

現時，警方已推出升級版「防騙視伏APP」，新增三大人工智能技術，包括「可疑來電警示」，自動辨識詐騙來電；「可疑網站偵測」，自動識別詐騙網站；「公眾舉報平台」，市民及時舉報詐騙陷阱。市民接觸到的來電及網站，即時與警方最新版本的詐騙資料庫作比對。當偵測到來電或網站潛在詐騙或網絡安全風險，便會即時自動發出警示。警方亦呼籲市民共同參與防騙，當遇上可疑電話號碼或網站而沒有損失，可以直接向警方「公眾舉報平台」提供有關的網絡情報，豐富詐騙資料庫的內容。警方建議市民開啟有關功能。