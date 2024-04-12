天水圍內地男錢銀問題遭禁錮　勝和男糾黨持棍撻朵　警接報拘4人

天水圍一間酒店日前發生非法禁錮案。消息指，一名經商的內地男子，早前在加密貨幣群組結識一名本港男子，雙方有金錢交易糾紛。事主周三（10日）來港旅遊期間，與對方會面商討，突然有6名惡煞進入房間，有人持膠棍撻朵稱「我勝和嘅，跟雞爺」，揚言會對事主施襲，事主只好將戶口內約值7.8萬元的泰達幣轉帳，同時暗中找機會報警，最終被上門調查的警員救出。警方亦即場拘捕4名男子，據悉部分人有黑社會「和勝和」背景，並正追緝其餘3名在逃者。



事發於周三（10日）晚上7時許，警方接獲一名30歲內地男子報案，指自己與內地友人來港旅遊期間，在天水圍天恩路嘉湖海逸酒店房間內，遭7名男子非法禁錮。警方接報到場後，在酒店內截獲6名男子，除事主及其友人外，其餘4名男子涉嫌「非法禁錮」、「自稱三合會會員」、「以恫嚇方式作出要求」、「盜竊」被捕。另有3名男子逃去無蹤。

據知，事主為飲食公司商人，於去年12月透過Telegram上的加密貨幣交易聊天室，認識陳姓30歲本地男子，雙方於本月初因金錢交易而發生爭執，涉款約8萬元。事發當日事主偕友來港旅行，其間陳男要求見面商討，兩人遂前往上述酒店房間與陳男會面，但討論一直未達共識。

未幾，再有6名男子進入房間，其中包括暱稱為「細傑」的單姓29歲男子，其大佬「阿雞」姓吳39歲男子，以及「阿成」姓陶40歲男子。他們取走事主的旅遊證件，並阻止他與朋友離開。

「細傑」更取出3枝膠棍，自稱是荃灣和勝和的黑社會成員，「我勝和嘅，跟雞爺」，威脅會施襲。事主遂轉帳了1萬單位的泰達幣（約值78,300港元）到陳男的電子錢包。同時，事主暗中以另一電話，透過微信給內地朋友發短訊，要求他報警。

警方接報到場，陳男、細傑、阿雞及阿成當場被捕。據了解，陳男並無黑社會背景；其餘3人均是活躍於荃灣的和勝和成員，追隨頭目「阿丹」，屬勝和元老「何澤」旗下人馬。案件由元朗警區反黑組接手跟進，正追緝其餘3名在逃者。