海關屯門鐵皮場搗私煙倉　檢$513萬私煙拘一男

海關今日（12日）凌晨約2時，在屯門進行反私煙行動期間，於大欖一個鐵皮場搗破一個私煙倉，檢獲114萬支懷疑未完稅香煙，市值約513萬元、應課稅值約377萬元，並拘查一輛涉案客貨車及拘捕一名男子。



海關在屯門大欖一個鐵皮場搗破一個私煙倉，檢獲114萬支懷疑未完稅香煙，市值約513萬元、應課稅值約377萬元。私煙集團將私煙分類擺放，相信是方便分銷。（梁偉權攝）

海關稅收罪案調查科私煙電購專責小組調查主任彭子昇表示，關員在鐵皮場內發現一輛可疑客貨車，並見到一名男子從鐵皮場內，搬運懷疑私煙進入客貨車車尾，關員隨即表露身份截查該男子，在鐵皮場及客貨車內共檢獲約114萬支懷疑未完稅香煙，遂拘捕該名報稱職業司機的38歲本地男子，他已獲准保釋候查。海關估計檢獲的私煙主要供應予屯門一帶，相信今次行動已有效打擊一個有規模的犯罪集團，會繼續追查私煙來源及被捕人在案中角色等。

海關在大欖一個鐵皮場搗破一個私煙倉，檢獲114萬支懷疑未完稅香煙，市值約513萬元、應課稅值約377萬元。（梁偉權攝）

過往私煙集團多選用偏遠倉庫儲存私煙，但彭子昇指出，今次的私煙倉地點靠近民居，相信是不法分子希望方便儲存及運輸，同時減低可疑程度；他們有系統地分類擺放私煙，估計是以便分銷，並在凌晨時分搬運私煙，以圖掩人耳目並增加海關偵查難度。

海關在大欖一個鐵皮場搗破一個私煙倉，檢獲114萬支懷疑未完稅香煙，市值約513萬元、應課稅值約377萬元。（梁偉權攝）

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。