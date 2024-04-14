兩餸店擸鈔賊疑踩線扮客　店員轉身即遇竊﹕一路行一路嗌肉餅菜心

深水埗一間兩餸飯店昨晚（13日）遭賊人偷錢，閉路電視拍攝到偷竊一幕，可見賊人趁店員不為意時，極速擸走收銀機內大疊鈔票。《香港01》到涉事店舖向女店員了解，她當時正在清潔，賊人則「一衝嚟一路行一路話嗌餸，佢話咕嚕肉、肉餅同菜心」，同事以為是客人轉身備餸，結果被偷走一個晚市的營業額，整整4,000元，對此大感無奈。職員又指，鄰店閉路電視拍攝到該可疑男子在店外徘徊數十分鐘，懷疑是在踩線，待有機可乘，錢財露白之際便出手。



深水埗一間食店遭偷竊，一名穿黑衣戴口罩的男子走進店內，假裝買飯道：「五個肉餅，菜心」，待店員轉身為他準備時，便即時出手，擸走收銀機紙幣就迅速逃去。（Chi Wai Wong／香港兩餸飯關注組）

《香港01》記者今（14日）到遇竊兩餸飯店，女店員受訪時指賊人犯案前「一衝嚟一路行一路話嗌餸，佢話咕嚕肉、肉餅同菜心」，店員一時沒留神，未有見到擸錢一刻，近8分鐘後望向收銀機才驚覺有異，翻查閉路電視才知被賊人偷走。她指當時被偷走的現金是整個晚市的營業額，又指「（店舖）開咗兩年，未試過畀人偷錢」，現已將收銀機閂上。

店員引述鄰店所講，閉路電視拍攝到賊人早在兩餸飯店門口打量良久，駐足數十分鐘形跡可疑，懷疑趁收銀機現金外露才動手。

根據閉路電視，昨晚7時47分，當時2名女店員在店內，其中一人正背對收銀機進行清潔。一名穿黑衣戴口罩的男子走進店內，假裝買飯道：「5個肉餅，菜心」，待店員轉身為他準備，兩名店員視線均離開收銀機時便即時出手，擸走收銀機紙幣後迅速逃去，店員期後才驚覺遭偷竊。根據其他角度的閉路電視，該名男子似乎早有預謀，在店外觀察一段時間後出手。

警方昨（13日）晚接獲深水埗長沙灣道一名51歲女店員報案，指有一名年約50多歲的男子從店舖的收銀機偷走約4000多元現金，深水埗刑事調查隊第7隊跟進案件，事件仍在調查中。