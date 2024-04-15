兄弟大埔拜山見山墳被毀變新墳　外婆報夢尋回金塔　昐肇事者安置

清明時節黃氏兄弟疫情後首度到大埔下黃宜坳拜祭外婆，驚見墳頭被另一個新簇簇陳氏墳墓取代，當時未能尋獲外婆遺骸，只好對天朝拜，同時冀求先人顯靈指點。今日（15日）黃先生稱外婆托夢告知金塔位置，於是再次上山，真的發現金塔及墓碑在原先墳頭對下一個小山坡，決定報警求助，希望好好安置先人。



清明時節黃氏兄弟疫情後首度到下黃宜坳拜祭外婆，驚見墳頭被另一個新簇簇陳氏墳墓取代。（黃學潤攝）

涉事地點為下黃宜坳原居民殯葬區。今日（15日）上午11時04分，警方接報一墳頭有財物被盜。報案人黃先生指，其外婆生前為漁民新村原居民，早在上址未劃成原居民殯葬區前已下葬，安葬超過50年一直相安無事。疫情期間，兩兄弟未能上山拜祭，至今年再次上山，驚見外婆墳頭失蹤，被另一個新簇簇陳氏墳墓取代。

兄弟只好對天朝拜，同時向先人稟告：「阿婆我上嚟睇你呀，我哋做到就盡量做啦，阿哥年紀大啦，行動唔方便啦。」希望先人告之骸骨所在。今日黃先生稱外婆報夢告知金塔位置，於是再次上山，果真在原先墳頭對下一個小山坡，發現一個金塔和碎開的墓碑。幸好早年孝子賢孫為墓碑文字重填上顏色，憑上面的字才得以確認是外婆的墓碑。

不過，黃先生坦言未能確定金塔是否外婆，需要委託民政事務處與黃宜坳村長交涉，以了解事情始末。他指無意與人結怨，只是希望：「咁你都要通知下我哋呀，我都想搵返阿婆，佢原本有地方住㗎嘛，依家變咗露天喺度，你唔覺得淒涼我都覺得淒涼啦。」兄弟猜測疫情期間無人打理，雜草叢生，令他人未能確定有墳在此，而導致毀墓事件發生。但無論如何，黃氏兄弟希望肇事人妥善安置先人。