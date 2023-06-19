元朗「白墳嶺」數十金塔被毀失銀鈪等陪葬品　後人：我都未出世呀

元朗大樹下西路附近一個擺放了大批先人金塔的葬區，今午（19日）近3時被發現遭人破壞，至少數十個金塔被揭開、甚至打爛。據了解，該葬區的金塔牽涉附近數條村落，其中受影響的西邊圍村及水蕉老圍村後人聞訊後趕至了解，他們稱該葬區為「白墳嶺」，部份金塔失去銀鈪、玉器等陪葬品，有些超過60年，「我都未出世呀！」村民估計是內地賊人為盜陪葬品而「行兇」，惟因先人骨殖下葬年代久遠，暫未能估計損失。



元朗「白墳嶺」數十個擺放先人骨殖的金塔遭破壞，部分金塔被打爛，有先人的骨殖跌出或外露。（林振華攝）

到場視察的水蕉老圍村民簡先生指，被盜走的包括一些陪葬的玉器、銀鈪等，「嗰啲唔係好值錢。」但部分銀鈪已連同骨殖放在金塔內最少超過60年，「我都未出世呀！」

他表示，以往先人土葬時有金銀玉器陪葬，惟在「起骨」時一般已清走，認為香港人多數不會明知金塔內沒有值錢物品仍破壞，「香港人唔會做呢啲咁嘅嘢」，故估計是內地賊人破壞金塔企圖盜取陪葬品，見到能揭開的金塔便揭開尋物，其他被膠水黏緊蓋子的金塔，「開唔到咪扑爛佢囉」。

另外，西邊圍村亦是其中一條受影響圍村，村民張先生表示今午接獲村民通知，稱發現有數十個「陰城」、金塔被人破壞，村代表接獲通知後即趕往了解。目前以他所知，最少有40多個金塔受破壞，大部分都是遭人揭開蓋取走金塔內的物品；亦有部分金塔被打爛，有骨殖跌出。

張先生說，涉事葬區名為「白墳嶺」，距離大樹下西路數分鐘步程，屬圍村以前的風水地，有不少祖先下葬，形容該處是「山旮旯」地方，相信不涉土地問題，認為破壞金塔的人是為盜竊而行事。

警方表示，今午2時54分接報，元朗大樹下西路有多個金塔被破壞，警員到場調查，經初步點算後發現30多個金塔受影響，案件列作刑事毀壞，交由元朗警區刑事調查隊第三隊跟進。