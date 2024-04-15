海關單日破3街頭賣私煙案拘3買家　今年累計179案檢$61萬貨

海關今日（15日）下午在深水埗偵破3宗街頭販賣私煙案件，拘捕3名男買家，分別檢獲200至800支懷疑私煙。由1月1日至今，海關已經偵破179宗同類案件，檢獲15萬支私煙，市值約61萬元，並拘捕179人，年齡介乎17至86歲，大部分被捕人為私煙買家。海關發現私煙買家有年輕化的趨勢，而被捕人身上檢獲的私煙由100支至超過6,000支，大部分報稱屬自用。



海關在深水埗一帶採取行動，成功偵破3宗街頭販賣私煙案件，拘捕3名男子。（陳浩然攝）

海關稅收罪案調查科高級調查主任史駿寧表示，海關自2月19日起展開名為「風暴」的反私煙行動，在各個管制站及全港各區不同層面中，加強打撃頭販賣私煙活動。他稱，海關會在上游堵截走私私煙活動，亦會在中游取締私煙的儲存及分銷倉庫，在下游方面則會重點掃蕩及打撃街頭販賣私煙活動。今日（15日）下午海關亦成功在深水埗偵破3宗街頭販賣私煙案件，拘捕3名分別為23、59及67歲的私煙男買家，並檢獲200至800支懷疑私煙，他們均報稱私煙屬自用。3名被捕男子已被落案控以「管有應課稅品條例適用的貨品」罪。

由1月1日至今，香港海關已經偵破179宗街頭販賣私煙案件，檢獲15萬支私煙，市值約61萬元，應課稅值為43萬元；同時亦拘捕179人，包拘160男19女，年齡介乎17至86歲，大部份被捕人士為私煙買家。史駿寧稱，超過一半涉案地點為深水埗、屯門、觀塘及荃灣一帶；年齡層方面，超過60歲的被捕人佔四成，但亦有年輕的買家，認為私煙買家有年輕化的趨勢。被捕人身上檢獲的私煙由100支至超過6000支，大部分屬自用。

海關強調，買賣私煙同屬違法。於2023年的私煙案例中，法庭判罰購買私煙自用人士的最高刑罰為監禁4個月。海關呼籲市民，特別是年輕人，切勿以身試法參與任何私煙活動，以免留下案底影響前途。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。