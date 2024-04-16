警西貢「捲聲」跨部門反爆竊行動　搜山上隱蔽位　市區高姿態巡邏

西貢分區警務人員為針對區內的爆竊案件的趨勢，於2024年4月6日至2024年4月15日進行一連十天代號為「捲聲」之跨部門反爆竊行動。



西貢分區警務人員為針對區內的爆竊案件的趨勢，於2024年4月6日至2024年4月15日進行一連十天代號為「捲聲」之跨部門反爆竊行動。（警方提供）

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於行動期間，西貢分區軍裝巡邏小隊、鄉村巡邏隊、東九龍機動部隊、警民關係組、東九龍總區防止罪案辦公室及警犬隊聯合展開反爆竊行動。各隊伍人員在警犬隊的協助下，巡查區內爆竊案黑點、搜查山上隱蔽位置及可能有非法入境者匿藏的地方。軍裝人員及機動部隊亦於西貢市中心及主要幹道進行高姿態巡邏。

而為加強警民合作、提高居民的防罪意識及深化鄰里守望關係網絡，西貢分區及黃大仙區警民關係組人員聯同西貢區撲滅罪行委員會委員袁土星、鄭錦華、馬義實、李福康和駱秀明（暨北港新村村長）：及西貢蠔涌村村長劉樹添和西貢沙角尾村村長駱為民及朱國權，於區內進行多輪的防罪宣傳及教育活動，並邀請居民參加西貢分區所推行的 「西貢鄰里守望計劃」，透過即時通訊程式發放最新防罪資訊予已登記的區內居民，以提高居民的警覺性和防罪意識。西貢分區人員亦向村屋住戶派發小型防盜警報器，冀進一步協助區內村屋住強化防盜裝置。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，防止及打擊爆竊案件，保障市民的生命財產。警方亦鼓勵巿民及物管保安人員與警方保持緊密聯繫，並加強住宅保安防盜措施，妥善保管貴重財物，以免讓匪徒有機可成乘。警方呼籲西貢區內居民，如發現任何可疑人或情況，可致電西貢分區鄉村巡邏隊24小時熱線 61480658提供資料；如情況危急，則應立即致電999報警求助。