詐騙集團工廈信箱偷支票　改姓名金額盜$25萬　警拘6人包括主腦

警方成功瓦解一個支票詐騙集團，涉及多宗觀塘區盗竊案。集團涉嫌於今年2月至4月期間，在區內工廈大堂信箱，偷取38張載有支票的信件，篡改收款人姓名及金額，存入傀儡戶口，成功偷取25萬元。警方以「盜竊罪」及「串謀詐騙罪」拘捕6人，包括集團主腦。



觀塘警區重案組第一隊主管偵緝督察梁曼宜交代案件。（陳浩然攝）

今年2月至4月期間，警方接獲多名市民報案，稱自己的銀行戶口，被人使用經修改的支票提取現金，觀塘警區刑事部隨即接手調查。警方經過情報搜集後發現，多宗案件均涉及同一個支票詐騙集團。

觀塘警區重案組第一隊主管偵緝督察梁曼宜指，詐騙集團分工明確，有人負責偷票、存票及開啟傀儡戶口。成員以區內有多座有辦公室的工廠大廈為目標，有關辦公室業務經常涉及支票往來。詐騙集團成員會在大堂信箱偷取載有支票的信件，再使用沙膠擦掉原有收款人的名字，或刪掉再用原子筆冒簽，之後將經篡改收款人名稱或金額的支票存入傀儡戶口，或到銀行櫃檯直接提取現金。

集團分工明確，分別有人負責偷票、存票及開啟傀儡戶口。（陳浩然攝）

詐騙集團偷取總共38張支票，金額共達100萬元，當中27張支票成功被過數25萬元，每張金額由1,000至幾萬元不等。其餘未能成功過數的支票涉款75萬元，最大一筆款項30萬元，由於金額過大以及簽名不符而被銀行拒絕交易。

警方經調查後，於昨日及今日（15至16日）展開名為「曉光」的拘捕行動，以「盜竊罪」及「串謀詐騙罪」拘捕5男1女，年齡介乎24歲至61歲，全部人正被扣查。被捕人包括集團主腦，全部均持香港身份證，報稱職業為地盤工人、物流、財務公司職員、無業等。警方相信已瓦解有關集團，並指破案全賴銀行協助及市民報案。

警方重申，「盜竊罪」和「串謀詐騙罪」是非常嚴重的罪行。一經定罪，最高可被判監10至14年，呼籲市民切勿以身試法。