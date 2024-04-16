廣田商場卸貨區渠口爆炸傳巨響3人燒傷　街坊：成棟樓震㗎喎！

藍田發生工業意外。今晚（16日）6時許，廣田商場卸貨區有工人進行渠務工程，其間渠口突然發生爆炸竄出火舌，並傳出巨響。救援人員趕至，發現兩男一女燒傷，將他們分別送往伊利沙伯醫院及聯合醫院治理，消防及警方正調查事故起因。現場消息稱，當時兩名工人正準備通渠，其中一名手持高壓槍的工人「開掣」後，渠口隨即爆炸，除一男一女工人外，一名在旁看管商場經理同告受傷。有街坊稱爆炸發生時「成棟樓震㗎！」



廣田商場卸貨區有渠口突然發生爆炸並傳出巨響，2男1女遭燒傷送院治理。（梁偉權攝）

廣逸樓7樓居民李先生的住所，距離事發位置約70米。他表示，傍晚6時許突然聽到一聲巨響，「嘩！真係好震撼，成棟（樓）震㗎喎！砰一聲響！好得人驚！」惟只聽到聲音，卻不知道從何處傳來。由於正值煮飯時間，他一度以為有住戶煮食時煤氣發生事故，走到窗邊查看，但起初不見有特別，其後才發現有消防車到來。

居民李先生表示事發時，聽到一聲巨響並感覺整棟大廈都有所震動。（梁偉權攝）

廣田商場業主代表潘先生稱，早前商場因為有污水渠淤塞，所以聘請承建商前來通渠，但由於第一次通渠過後仍然淤塞，承建商遂於今午5時許再派兩名工人前來通渠。潘先生指在旁監督的商場經理傷勢不嚴重，負責通渠的男工人則傷得較重。

3名傷者均燒傷面部及手部，送院時清醒，其中一名送往伊利沙伯醫院的男傷者面部傷勢較重。據了解，工人通渠時懷疑曾使用化學物質，在爆炸期間疑被濺中受傷。