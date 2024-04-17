海關破遠洋船走私案　檢晶片、電子廢料等值$1億　拘付貨公司代表

海關偵破一宗遠洋船走私案。關員於本月4日根據風險評估及情報分析，揀選一艘前往馬來西亞的遠洋船作檢查，在其中一個報稱載有鋁合金的貨櫃內，發現一堆電子廢料放在紙箱上，經檢查後檢獲一批未列艙單貨物，包括全新集成電路（晶片）、電子廢料及舊電子產品，總值一億港元。一名53歲本地女子涉案被捕，她報稱貨運公司付貨代表。



集成電路的價值最高，佔總貨值約九成。（羅敏妍攝）

據了解，集成電路的價值最高，佔總貨值約九成；其他電子零件包括電腦伺服器、路由器、手提電腦等。海關估計檢獲的舊電子產品及電子廢料在回收後，會被燃燒並提取有用材料，惟過程中會產生化學物質，污染環境。海關表示，電子產品是常見走私往內地的貨物之一，因此不排除該批貨品會走私到內地；其來源則有待調查。調查仍在進行中，不排除更多人被捕。

+ 4

海關強調，出口電子廢料前須先取得由環保署發出的許可證。海關重申，電子廢物轉移受《巴塞爾公約條例》監管，公約亦適用於香港，涉案的有害電子廢物前須先得到馬來西亞當局批准進口，環保署才會發出許可證。海關表示，今次成功阻撓有害電子廢物非法出口到其他地方，履行國際義務。

海關檢獲一批走私全新集成電路、電子廢料及舊電子產品，總值一億港元。（羅敏妍攝）

海關會繼續以情報主導為原則，全方位打擊走私。根據《廢物處置條例》，任何人將有害廢物輸出香港，須事先獲得環保署發出的許可證，否則屬違法，初犯案者可被判罰款20萬元及監禁6個月；再犯案者最高可被判處50萬元及監禁兩年。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。