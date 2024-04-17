車cam直擊｜元朗婦疑心急衝過馬路　捱私家車撞成滾地葫蘆受傷

元朗教育路今午（17日）發生驚險車禍，一輛私家車轉右彎時疑撞到一名49歲女途人。事發一刻的車cam片段曝光，可見女途人雖然一度查看路面情況，惟她懷疑「心急」過馬路，未察覺白色私家車駛至，最終捱撞倒地頓成「滾地葫蘆」受傷，需送院治理。



女途人捱撞後倒地翻滾。（車cam L／家健 ）

相關片段長約56秒，可見現場為安康路與教育路交界，時間為今午約3時20分。一名手持紅色膠袋的女途人欲過馬路，短暫查看左右路面情況，隨即小步跑出馬路。此時一輛白色私家車沿安康路駛至路口，右轉入教育路，女途人懷疑未察覺私家車駛至，遭私家車撞到，女途人隨即倒地翻滾一圈，幸傷勢不重且保持清醒，驚險萬分。

其後該女途人自行爬起身返回行人路邊，其間不時摸着左邊大腿及臀部，懷疑受傷。私家車司機亦將座駕駛到路旁，之後下車後匆匆跑過馬路，了解傷者情況；有途人見狀亦上前查看傷者情況。

+ 3

警方表示，今日約3時33分接獲一名姓李男司機（21歲）報案，指自己駕私家車沿安康路往興業樓方向行駛，駛近教育路交界時，一名女途人突然橫過馬路，私家車疑收掣不及將她撞倒。姓陳（49歲）女事主雙手及背部受輕傷，由救護車送博愛醫院治理。司機亦通過酒精呼氣測試。