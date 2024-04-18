海關深水埗拘72歲翁涉購入200支私煙　另搗兩私煙倉檢過百萬元貨

海關昨日（17日）在全港多個地方採取執法行動，以打擊私煙分銷活動，分別在青衣和荃灣搗破兩個懷疑私煙儲存及分銷中心，檢獲16萬支懷疑私煙，總市值約72萬元，應課稅值約53萬元，拘捕兩人；同時，關員在深水埗發現有人購買懷疑私煙，當場拘捕一名買家。



海關檢獲16萬支懷疑私煙，總市值約72萬元，應課稅值約53萬元。（陳永武攝）

香港海關稅收罪案調查科調查主任伍諾雯交代案情指，關員昨日（17日）下午巡經青衣青高路時，發現一名可疑男子正在一個露天臨時貨倉貨櫃，將數個紙皮箱搬上一輛私家車，由於該名男子形跡可疑，關員於是上前截查，繼而發現車上紙皮箱內藏有懷疑私煙，關員隨即拘捕該名男子，同時將他押解到上址臨時倉庫貨櫃搜查，再搜獲另一批懷疑私煙，總共檢獲約6萬支懷疑私煙，該名48歲被捕男子報稱運輸工人，海關經調查後，發現被捕男子以一個約20尺長貨櫃作為私煙儲存及分銷倉庫用途，相信該批私煙會供應給葵青區一帶。

至於另一宗案件，關員在荃灣橫龍街一座工業大廈內，發現一名男子正在搬運一批懷疑私煙，於是上前截查。經關員檢查後，分別在該名男子推住的手推車和大廈一個單位內，共檢獲約10萬支私煙，關員亦隨即拘捕該名男子，該名被捕人士是一名52歲男子，報稱為貨車司機，關員經初步調查，有人租用上述單位作為私煙儲存及分銷，再將私煙供應予荃灣一帶。

海關帶走被捕男子。（陳永武攝）

海關發現，上述兩宗案件的私煙儲存倉庫規模較細，但當中牽涉多款牌子的私煙， 相信被捕人利用儲存倉暫存私煙，然後直接分銷給區內買家，兩宗案件仍在調查中，海關將會繼續追查私煙的來源同去向，不排除有更多人被捕。

另外，關員同日下午亦在深水埗一帶展開執法行動，其間拘捕一名72歲買家，並在其身上檢獲200支懷疑私煙，該名人士將會被控以「管有應課稅品條例適用的貨品」的罪名。

海關再次提醒市民，買賣私煙同屬違法，海關會繼續透過多管齊下的執法策略，重點打擊有關儲存及零售層面的私煙活動，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。