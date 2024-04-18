屯公3死車禍｜26歲男遊泰回港　外出送手信遇禍　遺癌父孤苦無依

屯門公路發生致命交通意外，本田私家車猛撼「龍門架」造成兩男一女死亡，包括25歲姓鄧男司機、26歲姓陳男乘客及23歲姓伍女乘客。《香港01》接觸到死者陳嘉韜的父親，他指兒子與朋友昨日才遊泰回港，晚上外出送手信予朋友，詎料卻遇車禍喪生。65歲的陳父患有大腸癌，如今失去相依為命多年的兒子，神情憂傷，受訪期間更無奈道：「走嗰個係我就好。」



陳父老年喪子，滿臉憂戚。（黃學潤攝）

今日（18日）凌晨3時23分，一輛本田思域TYPE R FD2私家車，沿屯門公路往九龍方向行駛，途中疑失控剷向石壆，再猛撼「龍門架」式路牌，全車盡毀，車上男司機及一男一女乘客俱亡。地上遺下營多及蟹王麵等即食麵。

陳父指，兒子與朋友昨日從泰國回港，晚上9時許歸家，11時許再外出送手信予朋友，凌晨時分在屯門公路遇到車禍。兒子在家中放下一些泰國杯麵手信。陳父自言今晨才得悉噩耗，暫時尚未知意外詳情，亦不認識男司機及女乘客。

陳父老年喪子，滿臉憂戚，無奈道：「走嗰個係我就好。」他約十年前與妻子分開後，一直與兒子相依為命。他表示兩父子雖不善辭令，但彼此關心：「我由細湊到佢大……我同佢好少傾偈，佢好關心我，但係唔會開聲囉，我都係咁。」他形容兒子活潑，肯幫朋友。

陳父以往做洗碗工，2022年確診大腸癌，現時已退休，兩個月前始申請綜援。兒子中四畢業後就做散工，近期任職洗衣機維修學徒。記者問到是否需要外界幫助，陳父坦言:「錢畀我都無用。」

車禍中，26歲陳嘉韜傷重不治。（黃學潤攝）

陳父指兒子昨晚回家，放下一些從泰國買的手信。（黃學潤攝）

事發於今日（18日）凌晨3時許，一男一女乘客疑被拋出車外倒臥地上，男司機則被困嚴重變形的駕駛席，途經駕駛人士見狀報警。救援人員到場，25歲姓鄧男司機證實當場不治；26歲姓陳男乘客及23歲姓伍女乘客昏迷送院搶救，分別延至凌晨4時許及早上9時許證實不治。警方正調查車禍始末，將案件列作「致命交通意外」跟進。案件交由新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

涉事私家車懷疑先撞龍門架，再飛出路壆外，全車盡毀。救護人員用白布遮蔽死者遺體。(陳永武攝)