油麻地車禍．現場曝光︱傷者浴血倒地　目擊者：成件事過程幾秒！

油麻地白加士街今午（18日）發生的嚴重車禍，一輛寶馬剷上行人路撞傷3名途人，其中一名女子昏迷送院。網上流傳事發後片段，可見現場一片狼藉，涉事寶馬車身冒煙，一名紅衫傷者頭破血流倒臥行人路，頭部輕微抖動；一名女傷者則倒臥馬路，毫無反應，途人從旁協助；另一名受傷單車漢清醒坐於地上。有避過一劫的途人向《香港01》透露，捱撞女傷者「不停嘔血」，涉事司機離開車廂後「呆左」，他驚魂未定稱：「成件事過程幾秒，根本冇時間反應！」



有途人撐傘為傷者擋雨。（網上影片截圖）

網上片段可見，涉事寶馬車身冒煙，碎片四散一地；一名紅衫傷者倒臥於行人路上，頭部旁邊遺下大灘鮮血，當時其頭部輕微抖動，有戴頭盔男子撐傘為其擋雨；而在不遠處的寧波街，一名女子倒臥在馬路上，牛仔褲鬆脫跌至大腿位置，毫無反應，有途人從旁協助；一名受傷單車男則坐於附近白加士街行人路，幸仍清醒。

事發時路經現場的Vicky稱，涉事私家車突然衝上行人路撞向燈柱，其後又「加速」撞倒一名單車男，繼而撞向欄桿，於馬路猛撼一名女子及另一人，最後撞向另一輛私家車，「（單車男）連人帶車飛起咗，成架單車飛埋嚟我度，（涉事寶馬）然後就撞我，不過我跳起避開咗！」Vicky指，捱撞兩人身受重傷，其中女傷者「不停嘔血」。

Vicky避過一劫後驚魂未定，其後目睹司機離開車廂「呆左」，Vicky一度十分憤怒，「想打佢（司機），成件事過程幾秒，根本冇時間反應，冇位置可以跑，當下本能反能就係有幾高跳幾高。如果當下睇緊手機，肯定避唔開！」