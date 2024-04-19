屯門公路3死車禍︱親友路祭相擁哭叫「返嚟喇」　警封部分行車線

屯門公路昨日（18日）凌晨發生奪命車禍，一輛本田私家車失控剷上石壆猛撼「龍門架」，車上3人全告死亡，包括25歲姓鄧男司機、26歲姓陳男乘客及23歲姓伍女乘客。今日（19日）下午約3時45分，據悉是喪生司機的約30名親友到場路祭。



4月18日屯門公路3死車禍，其中一名死者的親友於4月19日下午返回現場路祭，當中有人手持一支竹作招魂。（王譯揚攝）

警方提早於下午約3時半到場，封閉部分行車線供死者親友進行儀式。有親友手持一支竹作招魂。有道士主持儀式，其間親友手持香燭拜祭，並大叫死者「返嚟喇！」部分親友悲傷落淚，有人互相擁抱安慰。

4月18日屯門公路3死車禍，其中一名死者的親友於4月19日下午返回現場路祭，有親友傷心相擁。（王譯揚攝）

事發於周四（18日）凌晨3時許，一輛本田思域TYPE R FD2私家車，沿屯門公路往九龍方向行駛。途至近懲教署已婚宿舍對開時，疑失控撞壆，再猛撼「龍門架」路牌。姓鄧（25歲）男司機被困嚴重變形的駕駛席，當場身亡；姓陳（26歲）男乘客及姓伍（23歲）女乘客均昏迷送院，分別於凌晨4時06分及早上9時19分，證實不治。新界北總區交通部特別調查隊已接手跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-3800與調查人員聯絡。

其中姓陳男乘客（26歲），是前往派送遊泰國買回來的手信。不料遭逢車禍慘死，遺下患有癌症的65歲父親，無依無靠。

▼意外現場▼



涉事私家車懷疑先撞龍門架，再飛出路壆外，全車盡毀。救護人員用白布遮蔽死者遺體。

▼意外一刻車cam影片截圖▼

