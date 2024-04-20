沙田警區反爆竊行動雙管齊下　陸空搜索防匿藏　追緝拘捕兩內地漢

針對沙田區的爆竊案，沙田警區採取預防及拘捕行動，加強陸空巡邏，並拘捕兩名持雙程證男子涉嫌入屋犯法。



沙田警區總督察（調查）周文軒稱，警方於本周日（14日）及本周二（16日）接報，指沙田區內兩個分別位於樂景街及沙田正街的住宅單位遭爆竊，門鎖被撬開。經調查後，警方於前日（18日）在邊境以「入屋犯法」罪拘捕兩名目標疑犯，分別姓黃及姓田（26及32歲），並檢獲犯案時所穿的衣物。涉事單位在事件中並無財物損失。

警方檢獲疑犯犯案時穿着的衣物。（吳詠瑩攝）

沙田警區行動主任柳仲桁總督察稱，沙田警區一直對爆竊案件高度關注，採取代號「躍天」的反爆竊聯合行動，透過預防、教育及情報搜集打擊區內爆竊案。

預防方面，沙田警區鄉村巡邏隊及分區特遣隊人員不時會聯同新界南總區機動部隊、衝鋒隊、無人機隊及新界北總區山嶺搜救專隊等作出聯合反爆竊行動，於鄉郊及山嶺一帶進行高姿態巡邏，搜索可能匿藏於山上的可疑人士。

另外，沙田警區亦會聯同政府飛行服務隊進行針對性的反爆竊陸空搜查行動，於馬鞍山、沙田及田心的一帶鄉村，包括十四鄉、九肚山及沙田嶺等爆竊黑點，透過直升機於上空進行高姿態的巡邏，配合地面部隊設置路障，及在鄉村山嶺進行搜查。

人員在山邊近住宅位置發現匪徒疑似以絲帶作「踩線」的記號，部份住宅外牆青苔或樹枝有不規則的剝落或折斷，相信匪徒以樹枝作為輔助，攀爬潛入住宅進行爆竊。

教育方面，沙田警區警民關係組亦聯同新界南總區防止罪案辦公室及社區人士派發防爆竊宣傳單張和防爆孖寶，即「磁力高分貝警報器」及「強力金屬趟門窗頂」，教育市民鎖好門窗，加設及升級家居防盜系統。警方同時會向物業管理公司及保安講解常見的爆竊手法提供保安建議，以保障市民的財產。