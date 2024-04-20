輕鐵連日大規模查票　網民指職員多過乘客：幾十年未見過咁大陣容

港鐵近日派出大批身穿黃色上衣的職員，在多個輕鐵站內查票，職員人數達數十人，有網民拍下照片上載到社交平台，指在屯門站、兆康站、新圍站、安定站等的月台均見到大批職員，指職員「仲多過乘客」，又稱「兩邊月台各40個查票員，幾十年未見過咁大陣容」。《香港01》正就相關行動向港鐵查詢。



有網民指港鐵連日派出大批職員，在不同輕鐵站查票。圖為4月18日情況。（屯門公路塞車關注組fb/Red Oo Oo）

翻查資料，港鐵去年6月提高罰則。當時港鐵指，支付正確車資乘搭公共交通是每位乘客的責任，逃票及違規使用車費優惠不但違反港鐵附例，亦對依法支付車資的乘客造成不公。為了加強打擊相關行為，將由本月25日起上調附加費款額，重鐵網絡附加費將由現時500元增加至1,000元，而輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元上調至港幣370元。

同時，港鐵會加強查票及宣傳教育工作，港鐵的顧客服務及收益保護組專責執行查票職務，除日常巡查外，亦會分析整體逃票趨勢及審視個別車站的逃票情況，調配人手進行針對性的查票工作。港鐵將加强查票以打擊逃票及違規使用車費優惠的行爲，確保乘客繳付正確車資。

有網民指港鐵連日派出大批職員，在不同輕鐵站查票。圖為4月18日情況，部分職員肩上疑掛有攝錄機。（真.屯門友fb/Sur Lee）

有網民留言質疑港鐵要派出如此多職員查票是效率不足，亦有人認為「捉人有冇買飛，好折墮，又激起民憤，何必呢」，但也有不少網民指出「搭車要俾（畀）錢，天公地道吖」，「搭車唔比（畀）錢重賤格」。