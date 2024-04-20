迪士尼神奇道單車女捲車底受傷　據悉為大律師兼三鐵運動員熊雪如

迪士尼神奇道今晨發生交通意外，一名踏單車的38歲姓熊女子疑失平衡跌倒，被困於後方穿梭巴士車頭。她送院時頭部浴血，但仍清醒。據悉，傷者為大律師熊雪如，洋名Shirley，她亦是越野跑及三鐵運動員，多次參與各項賽事，屢獲殊榮。翻查資料，她曾於香港10公里錦標賽中，跑入40分鐘大關，獲組別第二名；亦曾以3小時16分完成渣打馬拉松，成為「萬金小姐」；在嘉民健康遠足及跑步賽（Goodman Healthy Hike & Run）山跑中封后。Shirley同時擔任屯門裁判法院暫委裁判官，在刑事案件方面有廣泛經驗。《香港01》正就事件向司法機構查詢。



熊雪如（右）去年曾與張祺豐參加「大滿貫」。（顏銘輝攝/資料圖片）

涉事旅遊巴半邊車身剷上路中花槽石壆，單車倒在其前方。（林澤鋒攝）

事發於今早11時許，現場所見涉事旅遊巴是迪士尼渡假區的穿梭巴士，事發時往迪士尼樂園公共運輸交匯處方向，駛近海鳴路。事故後它半邊車身騎在路中花槽石壆，近車門的地上有一灘鮮血，不遠處則有撞倒的單車。據了解，事發時旅遊巴與單車分別沿神奇道兩條行車線往幻想道方向行駛，其間女單車手懷疑失平衡向右跌倒，被捲入旅遊巴車底。旅遊巴上約50名乘客則沒有受傷。62歲姓熊旅遊巴司機酒精測試結果為零度，在場協助警方調查。

香港迪士尼樂園度假區發言人回覆指，就今日神奇道發生的交通意外，度假區對於事件中的傷者致以慰問，事發後派員積極了解情況及提供協助，祝願傷者早日康復。有關意外原因正由警方跟進。如有需要，度假區會配合調查。

女傷者頭部受傷，擔架床染滿鮮血，送往瑪嘉烈醫院搶救。