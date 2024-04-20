廟街男街頭踢狗　被揭閣樓貨倉藏逾40染病貓狗　父子涉虐畜被捕

油麻地今日（20日）發生虐畜案。有市民目擊廟街一名男子，當眾粗暴踢狗，懷疑虐待動物，於是報警求助 。警方到場後發現，一個相信是糧油雜貨倉庫、但被放滿雜物的唐樓閣樓， 竟飼養超過40多隻貓狗，處身於環境狹小的空間，衛生惡劣，老鼠四竄，傳出惡臭。貓狗疑均染病，未受到妥善照顧，有狗隻癱瘓在地無法動彈，毛髮打結，且有狗隻出現癲癇。警方以涉嫌「虐畜」拘捕兩父子，油尖警區刑事調查隊接手案件。



愛協於現場檢獲超過30隻貓狗，部分更為健康狀況欠佳。（梁偉權攝）

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下午5時許，警方接報市民報案，指目擊一名男子在廟街22號對開，粗暴用腳踢一隻狗，報案人其後尾隨跟蹤施暴男至一個唐樓單位，再暗中報警求助。警方到場登門調查，發現一個小小的閣樓單位，竟飼養超過40多隻貓狗，而且衛生環境惡劣。警方以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕兩男。據悉，兩名被捕人屬父子關係。

油尖警區刑事調查隊接手案件，其後召愛協督察到場協助調查，並帶走部分貓狗，其後再通知漁護署動物管理科接管其餘貓狗，進一步檢驗動物健康狀況。單位內部分貓狗病懨懨，健康狀況欠佳，肉眼可見部分狗隻患有皮膚病。

現場環境惡劣，衛生情況差，傳出陣陣異味。（梁偉權攝）

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現場所見，案發單位屬一個糧油雜貨貨倉，充積大量雜物垃圾，亦堆放多袋白米、廁紙等家品雜貨，貓狗則在同一狹窄擠逼空間生活，衛生情況惡劣，滿佈烏蠅，傳出陣陣異味。

至晚上9時，多名愛協職員仍在場協助，帶備捕狗頸圈繩，搬運多個飛機籠，營救多隻貓狗，又檢查在場會否有動物屍體。救援行動仍然持續，有關檢獲貓狗的數量仍有待點算確認。

愛護動物協會總調查主任秦小姐於現場講述現場及狗貓情況，指愛協應警方要求到場協助 ，形容案件為嚴重疏忽照顧案。單位面積估計只有300呎，只有走道能活動，人員入內後，暫時檢獲39狗2貓，當中9隻狗及2隻貓可以自由活動，其餘被困籠內。單位居住環境惡劣，對動物身心構成不必要痛苦，有狗籠內沒有食水及糧。狗隻部分健康狀況差，明顯有皮膚病、過瘦，甚至有癲癇，不斷抽搐；有狗隻癱瘓在閣樓走道中央，無法動彈，僅眼部能活動眨眼，她相信染病動物沒有接受適切獸醫治療。

她又指，大部分狗隻屬名種幼犬，包括貴婦、 吉娃娃、約瑟爹利，不排除牠們被用作商業用途。愛協現與漁護合作接收動物，交由獸醫檢查，撰寫報告協助警方調查 。