西貢劍龍石近岸現多盒可疑粉末　疑為約值1,500萬元可卡因毒品

西貢遠足地點千溪海岸海邊發現懷疑毒品。21日下午2時許，有多名行山人士沿蚺蛇灣海邊遠足，途至千溪海岸近「劍龍石」時，發現海邊位置有多盒不明粉末，覺得可疑於是報案。警方接報到場了解情況，將該一行8名行山人士帶署協助調查。警方隨後檢走該批粉末，初步懷疑該批粉末為毒品「可卡因」。據知該批粉末每盒長約20厘米、寬約10厘米、厚3厘米，合共重逾10多公斤。案件暫時列作「發現可疑物品」，暫未有人被捕。



警方表示，於21日下午2時25分接獲行山人士報案，指在西貢蚺蛇灣千溪海岸劍龍石近岸石灘上，發現13個內有可疑白色粉末的包裹。警員接報到場及經調查後，相信該些包裹內有共重約15公斤懷疑可卡因，總市值約1,500萬元。案件暫列「發現可疑物品」，交由毒品調查科跟進調查。

近似販毒手法並非罕見。本月4日，赤柱舂坎角泳灘亦發現懷愜毒品案。當日下午有外籍泳客發現多個可疑包裹，經警方檢驗後證實為共19磚、約19公斤的可卡因，市值約1,900萬元；消息指，不排除有毒販將毒品包裹與浮標綁在一起，繼而投入海中，再發送毒品的GPS定位予接頭人。據知，有部分毒品隨水流漂上岸，廣東地區岸邊亦發現毒品，目前兩地正嘗試追查毒品來源及流向。而去年11月7日，警方及海關在一艘貨船的貨櫃中，發現有9袋以大麻繩串連、載有海上救生用品的貨物，包括救生衣及浮標等，檢驗後最終發現內藏共318包、以1公斤為包裝的懷疑可卡因磚塊，市值3.9億元，懷疑是用上述手法運毒。